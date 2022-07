"Il mio vecchio ufficio...": Russell Crowe a sorpresa a Roma

Roma si riscopre città eterna prediletta dai divi di Hollywood. Dopo Kate Hudson, infatti, un altro famoso volto del cinema è apparso per le vie della capitale in questa caldissima estate. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, i turisti d'oltreoceano sono tornati a visitare l'Italia e in particolare Roma e tra loro ci sono proprio l'attrice americana e il divo neozelandese, Russell Crowe.

Mentre la Hudson ha già lasciato il suolo italiano per proseguire il suo viaggio in Europa, Russell Crowe si sta godendo Roma e le sue bellezze proprio in queste ore. A documentare la sua visita nella capitale con tutta la famiglia al seguito non sono stati i paparazzi nostrani, ma lui stesso. L'attore ha scelto Twitter per condividere con i suoi fan alcuni scatti dalla città eterna dove era già stato in passato, sempre accolto con entusiasmo dai romani.

" Nel mio posto preferito nell'universo ", ha scritto Crowe sulla popolare piattaforma social, pubblicando una foto della fontana di Trevi, dove l'attore ha fatto tappa nel suo giro turistico capitolino. A fare letteralmente impazzire i suoi seguaci è stato, però, uno scatto condiviso nel tardo pomeriggio di domenica 17 luglio, quando l'attore si è recato in visita al più celebre dei siti cittadini: il Colosseo.

" Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio ", ha scherzato Russell Crowe scattandosi un selfie insieme ai figli e alla compagna Britney Theriot davanti alla maestosità del Colosseo. E i fan su Twitter hanno mandato in tilt la piattaforma, ricordando la sua celebre interpretazione del generale romano Massimo Decimo Meridio nel film del 2000 "Il Gladiatore". In realtà, nonostante il riferimento fatto da Crowe, l'attore non ha mai girato alcuna scena al Colosseo per il celebre film di Ridley Scott. La pellicola venne girata tra Marocco, Malta e Gran Bretagna, mentre in Italia le uniche location scelte per alcune registrazioni furono la campagna senese e i Campi Elisi. Il divo di Hollywood ha però voluto ricordare quello che è stato il tempio dei gladiatori in epoche passate e un po' anche il suo.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022