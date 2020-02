Coronavirus, calate donazioni di sangue: "Scorte solo per 10 giorni"

L’emergenza sta rientrando. E la psicosi lascia in molti casi spazio alle buone notizie. Accade però che alcuni strascichi di questa maledizione da coronavirus si facciano sentire anche nella capitale. A causa della paura per il virus cinese, infatti, sono diminuite le donazioni di sangue. E se prima le sacche raccolte giornalmente dagli ospedali di Roma oscillavano tra le 600 e le 800, adesso vanno dalle 300 alle 500 unità.

Un numero estremamente basso che ha portato la Regione Lazio e associazioni esterne come Avis a lanciare l’allarme: se la situazione non dovesse cambiare velocemente, le scorte sarebbero sufficienti solamente per dieci giorni. “In questi giorni di emergenza sanitaria stiamo registrando un calo delle donazioni di sangue - fanno sapere dalla regione - Negli ospedali sono presenti strutture specificatamente destinate alla sola accoglienza dei donatori e al loro percorso di donazione, con personale dedicato e formato. Donare il sangue è sicuro e può salvare una vita” . Purtroppo le malattie non vanno in quarantena e le donazioni non possono fermarsi. Alta l’allerta anche al Bambin Gesù, dove si avvisa: “Donare non comporta rischi” .

Pochissime le persone che si stanno recando negli ospedali per donare in questi giorni. E, secondo i dati Avis, le trasfusioni stanno venendo annullate per mancanza di donatori. Dalle Asl e dal centro regionale continuano gli appelli alla solidarietà. Il messaggio è sempre lo stesso: donare il sangue è sicuro ed è necessario. Perché se già in periodi normali le scorte sono appena autosufficienti, adesso si rischia di andare in difetto. Con conseguenze gravi per le persone malate e per chi necessita di trasfusioni per vivere.

Ma non si può non tracciare la linea di una buona notizia diffusasi nelle scorse ore sempre a Roma. Come più volte ribadito dall’istituto italiano per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, e dalla regione, nel Lazio non ci sono casi autoctoni di coronavirus. E le tre persone che lo avevano contratto sono guarite. La coppia di turisti cinesi di Wuhan, primi casi in Italia, sarà dimessa a breve.