Corre nudo dopo un incidente stradale

Un 22enne romano si è messo a correre nudo in direzione del Grande raccordo anulare dopo aver provocato un incidente che ha coinvolto altre tre vetture. Fermato dai carabinieri di Tor Tre Teste, l’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato sedato e portato all'ospedale Pertini. Come riportato da RomaToday, il fatto, alquanto particolare, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 novembre verso le 16.30, quando il giovane ha fatto la corsa senza vestiti al Quarticciolo in direzione del raccordo. La folle corsa si è conclusa sulla via Prenestina, all’altezza di Tor Tre Teste, grazie all’intervento dei carabinieri.

Nudo tra le auto

Circa un paio di km di distanza dal luogo in cui è stato fermato, il giovane avrebbe causato un incidente con la sua macchina, una Fiat Punto, nel quale sono rimaste coinvolte altre tre vetture. Fortunatamente l’impatto, avvenuto all’incrocio tra via Prenestina e via Manfredonia, non ha avuto gravi conseguenze. La macchina del 22enne si è ribaltata e lui è uscito: dopo essersi denudato ha iniziato a correre senza vestiti tra le auto presenti vicine al luogo dell’incidente. Ad accorgersi del giovane sono stati i militari che lo hanno fermato mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. I carabinieri hanno cercato prima di calmarlo e poi hanno chiamato il 118. Gli operatori sanitari, una volta giunti sul posto, hanno deciso di sedare il 22enne e portarlo in una struttura ospedaliera per sottoporlo a un TSO. L’uomo si trova adesso ricoverato all’ospedale Pertini di Roma.

Cosa era successo prima

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, poco prima dell’incidente lo stesso automobilista, percorrendo via Giacomo Bresadola, a poca distanza da Centocelle, avrebbe danneggiato alcune auto che si trovavano ferme in sosta e non si sarebbe fermato per accertare eventuali danni da lui stesso provocati. Le persone presenti avrebbero quindi richiamato a gran voce il ragazzo che, per tutta risposta, sarebbe fuggito premendo il piede sull’acceleratore, inseguito da un automobilista. Poco dopo l’uomo, a grande velocità, non avrebbe rispettato uno stop in via Prenestina, andando quindi a provocare l’incidente in cui la sua auto si è capottata.

