"Prima er quartiere, poi se pijamo Roma". Arrestata la baby gang dei pestaggi

Risse, pestaggi e rapine ai danni di coetanei e l’ambizione di “prendersi Roma”. Quattro 17enni sono stati arrestati dai carabinieri di Roma con l’accusa di rapina, tentata estorsione, lesioni e minacce. Dalle indagini è emerso il quadro di una vera e propria baby gang, organizzata, dove ognuno aveva un ruolo preciso. E con richiami espliciti al mito della Banda della Magliana.

Aggressioni e rapine a piazza Sempione

Sono quattro gli episodi contestati agli arrestati, tutti minorenni, che si trovano ora in una comunità, su provvedimento del tribunale dei minorenni di Roma. I pestaggi erano finalizzati a rapinare coetanei o ragazzi poco più grandi. Pugni, calci e schiaffi per portare via contanti, iPhone, braccialetti, orologi e portafogli. Secondo gli inquirenti, i quattro hanno agito con immotivata violenza e per futili motivi, nonché avvalendosi dell'intimidazione di gruppo. Dalle ricostruzioni dei carabinieri, i quattro agivano durante le serate della movida (uno degli episodi contestati è avvenuto nella notte di Halloween).

Spesso con pestaggi e violenza cieca. Uno degli aggrediti ha avuto prognosi pari a 30 giorni. I 17enni utilizzavano la forza del branco per le aggressioni e per evitare di essere sopraffatti puntavano sempre chi era da solo o al massimo in coppia. Ognuno dei componenti della baby gang aveva un ruolo ben definito. Uno di essi, ad esempio, era incaricato di effettuare le riprese con un cellulare per poi caricare i video sulla chat whatsapp del gruppo. I filmati sono stati cancellati, ma i carabinieri contano di recuperarli.

La violenza e l’obiettivo di “prendersi il quartiere”