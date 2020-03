Espulso dal M5S il consigliere dissidente: "Non mi sono allineato al Pd"

La decisione è stata resa nota poco fa con un post sui social network, ma l’epilogo era di quelli annunciati. "Oggi è il mio ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle" , scrive Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio e punto di riferimento dei grillini "dissidenti". "Domani verrò espulso, in videoconferenza" , chiarisce pubblicando il testo della mail diramata dalla capogruppo Roberta Lombardi. "La motivazione ufficiale è aver creato un sito internet che ‘confonde’ i cittadini, ma che in realtà contiene solo atti presentati in regione e informazioni sull'emergenza coronavirus" , spiega Barillari.

Per il consigliere, però, questo sarebbe solo un "pretesto". "La vera motivazione è che dò fastidio al Partito Democratico e non mi sono mai allineato a Zingaretti, svolgendo il mio ruolo di opposizione senza mai abbassare la testa" , accusa. "Il M5S ormai è cambiato, e abbiamo perso oltre a milioni di voti anche la coerenza e l'onestà che ci caratterizzava" , è la conclusione di Barillari che se la prende direttamente con la capogruppo. "Ho chiesto che all'ordine del giorno come primo punto ci sia la mozione di sfiducia a Roberta Lombardi" , scrive Barillari che la accusa di aver messo in piedi un’alleanza di fatto con il governatore Dem Nicola Zingaretti.

Da ieri il consigliere dissidente è al centro delle polemiche per aver aperto un sito di "controinformazione" dal nome quasi identico a quello utilizzato dall’assessorato alla Salute del Lazio per diffondere i dati sull’emergenza coronavirus, con tanto di sezione "Lazio Leaks" per scoprire "tutta la verità su una gestione clientelare della sanità laziale" . Il Movimento 5 Stelle si è dissociato immediatamente con una nota ufficiale. "Un gesto grave perché il nome scelto per la piattaforma è molto simile a quello ufficiale dell'Assessorato alla Sanità, canale ufficiale della Regione Lazio usato per fornire informazioni di servizio sull'emergenza coronavirus" , precisano i vertici grillini che denunciano l’utilizzo "inopportuno" del logo di partito e promettono di attivarsi per far oscurare il portale.