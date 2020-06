A fuoco la casa di Fiorello: fiamme dalla camera da letto

Momenti di paura per Rosario Fiorello e per la sua famiglia. Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, è divampato un incendio nella casa di Roma dello showman e sono dovuti intervenire i soccorsi, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Rosario Fiorello abita in un attico della Camilluccia, uno dei quartieri più chic di Roma Nord. In questi giorni, lo showman, che tornerà sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, sta eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della sua abitazione e gli operai stanno lavorando alacremente per completare l'opera. Forse un problema durante la manutenzione, o forse uno spiacevole caso, hanno innescato il corto circuito da cui sono partite le fiamme. L'incendio è divampato nella camera da letto del popolare conduttore e a quanto si apprende sarebbero state le tende del soppalco a prendere fuoco e ad alimentare le fiamme. L'agenzia Nova che per prima ha diffuso la notizia riferisce che all'interno dell'attico, oltre agli operai, erano presenti sia Fiorello che tutta la sua famiglia.

Il fuoco ha avvolto la tenda e ha causato una spessa coltre di fumo che si è diffusa in tutta la casa ma, fortunatamente, le fiamme non si sono propagate e sono rimaste circoscritte a quell'ambiente fino all'intervento dei vigili del fuoco, che le hanno domate. Tanta paura per il conduttore e per tutti i presenti, soprattutto per uno degli operai che è dovuto ricorrere alle cure del 118. I medici sono arrivati contestualmente al mezzo antincendio e hanno curato l'uomo sul posto a causa di un principio di intossicazione provocato dal fumo. Sia Rosario Fiorello che i suoi familiari non hanno abbandonato l'abitazione ma hanno aspettato l'arrivo degli uomini di soccorso finché il tutto non è stato risolto. Fortunatamente pare che i danni siano stati contenuti e anche l'operaio non ha avuto gravi conseguenze da questo incidente.

Da quasi due mesi, Rosario Fiorello è assente dai social network. Se da un lato pare che proseguano i lavori per il prossimo festival di Sanremo che lo vedrà protagonista insieme ad Amadeus e, forse, Jovanotti, dall'altra lo showman ha deciso per il silenzio stampa. Sono tanti i fan che lo reclamano, che aspettano uno dei suoi video iconici, che fino a maggio spopolavano sui social. È noto il suo video con il quale ha invitato i suoi coetanei sessantenni a non uscire di casa durante la crisi sanitaria per il Covid, una breve clip diventata virale in poche ore. È stato lui stesso, proprio tramite Twitter, a confermare la sua partecipazione al "primo Sanremo dopo il Covid", comelo ha definito Amadeus.