Sanremo 2021, Amadeus verso il bis con Fiorello: "Pensiamoci, il virus ha cambiato tutto"

Il botta e risposta andato in scena ieri durante l’appuntamento social "JovaHouseParty" potrebbe riservare una piacevole sorpresa per il prossimo Sanremo. Amadeus e Fiorello sono stati ospiti della diretta Instagram di Lorenzo Jovanotti e il tema non poteva che essere il Festival di Sanremo. La coppia, reduce dagli ascolti record della scorsa edizione (dalla quale sembra esser passata un'eternità), ha ammesso di pensare seriamente a un bis.



Dall'inizio della quarantena forzata a cui gli italiani si sono sottoposti, Jovanotti ha dato vita a un appuntamento pomeridiano live sul suo profilo Instagram, intrattenendo i follower con musica, chiacchiere e ospiti in collegamento. Nell'ultima diretta social Amadeus e Rosario Fiorello si sono collegati al "JovaHouseParty", innescando una divertente chiacchierata con il padrone di casa. Impossibile non tornare sull'argomento Sanremo e Jovanotti ha stuzzicato la coppia sulla possibilità di vederli ancora insieme sul palco dell'Ariston, venendo coinvolto nell'idea.



A paventare una possibile conduzione bis è stato lo stesso Amadeus che, tra il serio e il faceto, ha spiazzato tutti rispondendo: " Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!" . Jovanotti, colto alla sprovvista, ha parlato ironicamente di " ricatto ", ma è stata la risposta di Fiorello a lasciare uno spiraglio sulla possibile conduzione a tre: " Dai pensiamoci, pensiamoci. Il coronavirus ha cambia tutto ". Rosario Fiorello era stato il primo a declinare l'offerta di un Festival di Sanremo bis al fianco di Amadeus. L'esperienza vissuta a inizio febbraio era stata un vero e proprio tour de force per il comico, che aveva detto subito no a un possibile bis. Oggi, a poco più di un mese di distanza dalla fine della kermesse canora, la situazione potrebbe essersi completamente ribaltata. Tutta colpa dell'emergenza da coronavirus che ha investito con forza e drammaticità il nostro paese. La voglia di spensieratezza e leggerezza potrebbe aver fatto cambiare idea a Fiorello e Amadeus che, a questo punto, vorrebbero completare la squadra dell'Ariston proprio con Lorenzo Jovanotti, amico di vecchia data del conduttore e dello showman siciliano.