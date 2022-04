Colpo di balestra alle spalle. Poi il movente choc: "Per mia madre"

Ha sparato alla schiena del compagno della madre usando una balestra ferendolo gravemente. “Ero geloso di lui” avrebbe detto ai carabinieri della compagnia di Tivoli che lo hanno arrestato. È accaduto oggi pomeriggio a Castel Madama. In arresto uno studente universitario di 28 anni, mentre un uomo di 49 anni lotta tra la vita e la morte al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Una lite e poi il colpo alla schiena

Un pomeriggio tremendo quello vissuto a Castel Madama, vicino Roma. In un appartamento si è consumato il dramma familiare che ha portato in ospedale, in fin di vita, un 49enne. M.M., queste le sue iniziali, è stato colpito alla schiena da un dardo esploso da una balestra. A sparare sarebbe stato il figlio 28enne della compagna dell’uomo. Il ragazzo, appassionato di softair, aveva in casa diverse repliche di armi da guerra tra cui la balestra con cui sarebbe stato scoccato il colpo. Il dardo ha colpito il 49enne alla schiena, all’altezza di un rene. Tutto sarebbe accaduto in seguito a una lite. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era già in fin di vita. I medici lo hanno rianimato, non senza difficoltà, sul posto. Una volta stabilizzato è stato trasportato con l’eliambulanza al policlinico Gemelli dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio romano lo hanno operato d’urgenza per ridurre le emorragie interne. Adesso si trova in terapia intensiva e la prognosi è riservata.

“L’ho colpito perché sono geloso di mia madre”

Le indagini dei carabinieri di Tivoli sono iniziate immediatamente. I militari hanno subito fermato l’aggressore, uno studente universitario di 28 anni, figlio della compagna dell’uomo colpito. Il 49enne M.M e la donna hanno una relazione da qualche tempo e il ragazzo non sembra accettare la cosa. Tanto che ai militari ha candidamente detto: “l’ho fatto perché sono geloso di mia madre”. I carabinieri hanno dunque fermato il ragazzo che ora è accusato di tentato omicidio. Si trova in caserma e se il giudice confermerà l’arresto, sarà tradotto in carcere. L’arma con cui è stato sparato il colpo è stata sequestrata. Sembra una normale balestra, di quelle in vendita libera. In casa il giovane, appassionato di armi e softair, aveva altri cimeli del genere.