Giovane 20enne accoltellato a Trastevere: è caccia agli aggressori

Un nuovo episodio violento è stato registrato la sera del primo novembre a Roma. Un giovane di 20 anni è stato accoltellato all’addome in via Natale Del Grande, nel quartiere di Trastevere, noto per essere uno dei luoghi più importanti della movida della Capitale. L’episodio è accaduto poco dopo le ore 22; il ragazzo è stato aggredito e ferito per strada, davanti ad altre persone, e l’assalitore è riuscito a scappare. La vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa dai sanitari del 118 prontamente chiamati dai passanti. La ferita allo stomaco è profonda e le condizioni del 20enne sono gravi, ma la sua vita non sembra essere in pericolo. Adesso i carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore. Dai primi riscontri sembrerebbe che la lite sia scaturita in seguito ad alcuni dissapori tra vicini per il volume della musica troppo alto. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane 20enne.

Nel frattempo, come riporta il quotidiano Il Messaggero, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare i due colpevoli dell’aggressione al senzatetto di piazza Trilussa, malmenato nella serata di sabato scorso. I poliziotti hanno setacciato le immagini del video circolato nelle chat e sui social media. I due picchiatori hanno un volto ma non sono stati ancora identificati. Nelle immagini si vedono in maniera chiara due giovani, probabilmente minorenni, vestiti in maniera identica: giubbini neri e felpa con il cappuccio.

Gli inquirenti stanno cercando di scoprire se i due responsabili appartengano a una delle bande di giovani che da tempo ormai terrorizzano con le loro scorribande la movida di Roma. Il prossimo passaggio delle forze dell’ordine sarà quello di identificare i due ragazzi immortalati nelle immagini del video. Solo a quel punto verrà aperto un fascicolo in procura e si potrà accusare i presunti colpevoli del reato di lesioni.