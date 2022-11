Guidava carro funebre senza patente né assicurazione

È stato denunciato alla procura di Velletri (Roma) un uomo di 52 anni dopo essere stato fermato dai carabinieri della stazione di Carpineto Romano. Questo perché si trovava alla guida di un carro funebre nonostante avesse la patente revocata. Inoltre era anche sprovvisto di assicurazione, revisione e documenti di circolazione.

L'uomo era appena uscito dal cimitero del paese dove aveva portato una salma per tornare all'agenzia dove lavora. Varcato il cancello i carabinieri gli hanno mostrato la paletta obbligandolo a invertire la marcia e a fermarsi. Una volta effettuate le consuete verifiche, le forze dell'ordine si sono accorte che molte cose non andavano. Quando gli hanno chiesto la patente e il libretto, infatti, l'uomo ha ammesso di non avere nulla. Non poteva fare altro che ammettere di non essere in regola. Il carro funebre gli è stato sequestrato.

I precedenti

All'uomo era già stata revocata la patente. La prefettura di Latina nel 2013 gliela aveva tolta per mancanza di requisiti psicofici. Ma lui aveva continuuato a guidare e, proprio per questo motivo, era stato denunciato ben quattro volte. Nel 2016 era stato fermato dai carabinieri di Carpineto. Lo stesso è avvanuto quest'anno, per ben tre volte: il 5 maggio, il 17 luglio e, infine, lo scorso 4 novembre. Ogni volta è stato denunciato e i mezzi di cui era alla guida (sempre diversi) sono stati sequestrati perché senza copertura assicurativa. Ora il cinquantaduenne dovrà pagare una multa molto cara.