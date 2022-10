Impronte, dna e video: si stringe il cerchio sullo stupratore di Roma

Si stringe il cerchio attorno all'uomo che venerdì sera ha abusato di una donna alla Garbatella, una zona semi-centrale di Roma che la sera, soprattutto durante i weekend si anima con la movida. Le donne hanno paura a uscire di casa dopo il tramonto e nella zona serpeggia il timore che quell'uomo possa tornare e colpire di nuovo. Gli inquirenti sono impegnati ad analizzare tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e ad ascoltare le testimonianze delle persone che sono accorse immediatamente sul posto per soccorrere la vittima.

Ma ci sono anche altri elementi in mano agli investigatori, che stanno contribuendo ad avvicinarli all'aggressore. Infatti, all'interno dell'abitacolo della vettura è stato trovato un pezzo dei guanti che l'uomo indossava durante la violenza e che, quindi, può dare informazioni sul suo Dna ma non solo, perché all'aggressore è caduto anche un tablet all'interno dell'auto nella concitazione del momento e se non si dovesse trattare di un device rubato, potrebbe dare informazioni molto importanti sull'aggressore. Tuttavia, quando gli inquirenti l'hanno trovato era spento e non ha agganciato celle al suo passaggio, pertanto si tratta di un elemento in meno all'arco degli investigatori.

Chi l'ha visto lo descrive come un uomo alto e magro con la carnagione olivastra, dai tratti nord-africani e l'accento straniero, anche se capace di parlare italiano. L'altro elemento chiave è il giubbotto rosso che indossava al momento dell'aggressione, importantissimo per individuarlo nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il guanto, invece, potrebbe dare risposte importanti sia dal punto di vista delle impronte digitali che del Dna, perché se l'aggressore dovesse essere un pregiudicato o, comunque, una persona segnalata, non sarà difficile risalire alle sue generalità attraverso le banche dati in possesso delle forze dell'ordine.