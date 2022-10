Roma, diciottenne investito e ucciso sul marciapiede

Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è stato investito e ucciso la notte scorsa a Roma, mentre stava camminando sul marciapiede della laterale in direzione raccordo anulare all'altezza di via Alessandro Severo. Figlio di una coppia di giornalisti, era iscritto al primo anno di università. Una vettura l'ha centrato in pieno in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore. L’auto sarebbe uscita di strada, colpendo prima la segnaletica stradale e poi il 18enne che si trovava sul marciapiede. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur.

Nessun segno di frenata sull'asfalto

Sono ancora in corso accertamenti per stabilire se la conducente dell’automobile, una Suzuki Swift, avesse bevuto troppo. La guidatrice, una giovane donna di 24 anni, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo della segnaletica e andando poi a investire violentemente il ragazzo, prima di terminare la sua corsa schiantandosi contro il muro di cemento di un parcheggio. La donna è stata subito è stata sottoposta all’alcol test. Un altro giovane, passeggero dell’automobile, è uscito illeso dal terribile incidente, causato forse dalla velocità elevata. Le forze dell’ordine non avrebbero trovato nessun segno di frenata sull’asfalto.

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale. In base a quanto si apprende, il pubblico ministero di turno Erminio Amelio affiderà nel pomeriggio l'incarico per eseguire l'esame autoptico. A piazzale Clodio si attendono i risultati dei test di droga e alcol effettuati sulla giovane automobilista.

Il dolore della mamma

La giovane vittima, rimasta uccisa dopo essere stata investita dall’automobile, è figlia di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. In un commovente post sui social la madre, Paola Di Caro, ha raccontato la tragedia. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto Di Caro. Il tragico schianto è avvenuto circa mezz’ora dopo la mezzanotte, tra mercoledì 19 ottobre e giovedì 20. Giorgia Meloni è stata tra i primi a voler dare conforto alla mamma di Francesco, giornalista parlamentare del Corriere della Sera: "Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno".

