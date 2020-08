"L’omosessualità causata dai vaccini". Il commento choc del consigliere ex M5s

L’intervento dell’ex grillino, ora nel gruppo Misto Massimiliano Quaresima ha lasciato senza parole tutti i presenti nell’aula, durante una mozione a sostegno della legge contro l’omofobia nel XIIo municipio.

" L'aumento dei casi di omosessualità è anche dovuto alle vaccinazioni e agli abusi subiti da molti bambini ". Questa la frase, che si commenta da sola, è stata pronunciata mercoledì 5 agosto durante una seduta online del municipio XII da quello che è già ben noto per le sue posizioni contrarie ai vaccini, alla rete 5g e alle mascherine di protezione che più di una volta ha definito inutili.

Indignati tutti i presenti, sia di destra che di sinistra che si sono impegnati a far luce sull’accaduto chiedendo subito una convocazione, secondo regolamento per poter analizzare il caso e chiedere che siano presi seri interventi. " C'è poco da stupirsi - commentano anche i consiglieri della Lega Giovanni Picone e Marco Giudici - certe espressioni sono un lascito del M5S, visto che gli esponenti che le rendono sono stati eletti in quel movimento ".

" Tutta questa situazione delle lgbt va rivista c'è pure un "p" da aggiungere, di "pedosessuale " - ha iniziato il suo discorso Quaresima - nel 1990 hanno derubricato l'omosessualità dalle malattie mentali, andrebbe rivisto il motivo per cui è stato tolto e andrebbe approfondita la questione. Ho parlato con molti biologi, c'è un incremento esponenziale dell'omosessualità a partire da persone giovani, quasi da bambini, da adolescenti, e questo diciamo, è stato spiegato da questi biologici, potrebbe essere legato alla vaccinazione ". Ma il suo intervento non è finito qui: " Ci sono delle cellule di feti abortiti diploidi femminili nei vaccini che modificano le informazioni, entrano poi nel corpo di questi bambini che così si trasformano ".