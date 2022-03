Sassi contro medici e infermieri: la furia del marocchino in ospedale

Attimi di panico davanti al policlinico Universitario Umberto I di Roma dove un 32enne marocchino senza fissa dimora ha dato in escandescenze lanciando sassi contro un dipartimento. E quando hanno provato a fermarlo, ha ferito un medico e alcuni inservienti. E’ accaduto ieri all’interno della città Universitaria, dove i passanti hanno vissuto momenti di assoluto terrore.

L’allarme: sassi contro l’ospedale

Erano da poco trascorse le 10 del mattino quando è scattato l’allarme davanti al dipartimento di malattie tropicali dell’ospedale Umberto I, nella parte che si trova all’interno della città universitaria de La Sapienza. Un uomo di origini marocchine stava lanciando sassi contro la facciata del dipartimento. Urla e sassi scagliati dal viale verso muri e finestre, con i passanti terrorizzati dall’accaduto. I passanti hanno allertato il 113, ma in attesa degli agenti i primi a intervenire sono stati due inservienti e un medico dell’ospedale.

La colluttazione e poi l’arresto

Il medico e gli infermieri hanno provato a fermare l’uomo, ma il marocchino li avrebbe aggrediti: ne è scaturita una colluttazione dalla quale la peggio l’hanno avuta i due infermieri: uno ha riportato una costola incrinata, l’altro un danno al ginocchio guaribile in 20 giorni. Il medico è rimasto lievemente ferito. Per fermare il marocchino è stato necessario l’intervento della polizia. L’uomo stava provando ad aggredire anche i poliziotti, che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. Il marocchino è una vecchia conoscenza della polizia: un senza fissa dimora al quale già era stato notificato un provvedimento di espulsione dall’Italia. Ma come spesso accade l’ordine non è stato rispettato. L'uomo è stato fermato e arrestato per lesioni aggravate. Mentre i due operatori sanitari e il medico sono stati curati al pronto soccorso.