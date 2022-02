Lancia una sigaretta nel passeggino: e la bimba resta ustionata

Una bimba di tre anni ha riportato ustioni di secondo grado al viso e al collo per via di una sigaretta lanciata nel passeggino da uno sconosciuto. " Abbiamo visto una scia di fumo, la tutina di nostra figlia era stata mangiata dal fuoco " racconta il padre ancora sotto choc al cronista de Il Messaggero. La piccola, trasportata d'emergenza al pronto soccorso dell'ospedale Bambino Gesù, è stata curata e medicata: ora sta bene. Le indagini del caso sono affidate alle polizia.

Il racconto

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì in via dei Monti Primavalle, a Roma. Due turisti americani, con anche la figlioletta di 3 anni al seguito, erano in attesa del tampone davanti alla farmacia quando hanno notato una colonna di fumo levarsi dal passeggino in cui era stata adagiata la piccola. " Ero con mia moglie e la mia bimba nel passeggino - racconta il papà della bimba - ho notato una scia di fumo dal passeggino, mi sono subito sporto per vedere cosa era accaduto. La tutina della bimba era stata mangiata dal fuoco. Un parte del viso e della spalla erano già ustionati e la culletta piena di cenere ".

I soccorsi

Alla vista del fumo, la coppia ha allertato tempestivamente i soccorsi. La piccola è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Bambino Gesù e sottoposta alle cure. I medici le hanno riscontrato al corpo ustioni di secondo grado, specie sul viso e collo. Per fortuna, non si tratta di lesioni permanenti: la prognosi stimata è di circa 20 giorni. La famiglia è già rientrata in albergo e nelle prossime ore ripartirà alla volta degli Stati Uniti, come da programma.

Le indagini