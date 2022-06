Lei in topless, lui urina sulla statua. L'ultimo sfregio alla Capitale

L'architettura, l'arte, le statue, le fontane. Il ricco patrimonio culturale della Capitale è da anni un bersaglio facile di turisti che non hanno la più pallida idea di cosa stiano sfregiando. La bravata di un attimo diventa la mancanza di rispetto a secoli di storia. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda ciò che è avvenuto in piazza della Repubblica: un uomo e una donna entrano in una fontana e si comportano come se fossero a casa loro.

In un video diffuso sui social da Welcome to Favelas si vede una coppia, lei in topless che si appoggia alla struttura di marmo, lui in boxer che urina dentro l'acqua, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social.

L'episodio è stato notato da più persone che stavano passando dalla piazza intorno alle 2:15. Alcuni hanno riso, altri invece si sono indignati e hanno chiamato la polizia locale che è accorsa immediatamente. Nonostante il pronto intervento, però, i due erano già andati via prima che arrivasse la pattuglia. Gli inquirenti stanno dunque lavorando sul caso visionando le immagini del video che circola in rete.

L'ennesimo sfregio segue quello fatto gli scorsi giorni da due americani che hanno lanciato un monopattino sugli scalini in piazza di Spagna. Lo scorso 21 maggio, invece, in via Goffredo Mameli, una coppia ha fatto il bagno nella fontana sotto al Gianicolo. Lui boxer, lei in costume. Anche in quel caso ripresi entrambi in un video fatto da persone sbigottite. Da non dimenticare anche l'avventura assurda del turista che ha voluto salire i gradini della Trinità dei Monti con la Maserati.

A tutto ciò i cittadini chiedono da tempo e a gran voce più controlli ma soprattutto più sanzioni affinché la ricchezza culturale italiana venga apprezzata per il tesoro che è.