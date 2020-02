Lombardi: "No a un Raggi bis". E il sindaco: "Sono chiacchiere da vecchia politica"

“ No a un Raggi bis, sì a un accordo tra M5S e civiche e altri partiti, Pd compreso ”. Roberta Lombardi frena una possibile ricandidatura dell’attuale sindaco di Roma e promuove un’eventuale alleanza con i dem. La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio dice chiaramente che “ le regole del M5S parlano di due mandati e la Raggi è arrivata alla fine del secondo ”.

Pronta la replica del primo cittadino, la quale si affida a un post su Facebook. “ Mi ricandido? Io penso a sbloccare i cantieri e attirare investimenti Roma - scrive -: dobbiamo lavorare su strade, mobilità e verde. Il resto sono chiacchiere della vecchia politica ”. Raggi specifica che c'è qualcuno concentrato sulle alleanze di partito e sui giochi di palazzo mentre lei preferisce la concretezza.

In un'intervista al Messaggero, Lombardi sottolinea che occorre dare seguito ai provvedimenti emanati dalla giunta pentastellata. Quest'ultima ha dovuto fare i conti con una macchina amministrativa “ gravemente inquinata da episodi di illegalità ". L'ex deputata grillina evidenzia che il Movimento potrà realizzare questo obiettivo solo se riuscirà a convogliare tutte le forze politiche e civiche di Roma disposte a lavorare sui temi più importanti. E aggiunge che il partito dovrà essere in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti istituzionali. A proposito di Renzi, Lombardi non vede i presupposti per un'uscita di Italia Viva dal governo e per rafforzare il suo concetto dice che qualche giorno fa in Regione Lazio " uno dei due esponenti di Italia Viva è stato eletto alla presidenza di una commissione ".