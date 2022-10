"Solo fiori". E la prefettura chiude il cimitero per non far entrare i nostalgici

Per qualcuno, con l’insediamento del nuovo esecutivo, è tornato il fascismo al potere. Un teorema bizzarro che continua a passare di bocca in bocca, alimentato da congetture e teorie del complotto. È il caso dei fatti della Sapienza: i manganelli usati dalla polizia per respingere i collettivi antifascisti, secondo la narrazione di certa sinistra, sarebbero conferma dei sentori più cupi. Peccato che a 72 ore dagli scontri nel campus universitario, il Viminale, per fatti concludenti, dia l’esatta misura di quanto una simile lettura sia pregiudizievole: nel giorno del centenario della marcia su Roma, un centinaio di militanti di CasaPound si è ritrovato davanti a un cancello chiuso con lucchetto e catena.

Il cancello è quello del cimitero monumentale del Verano. Al suo interno c’è una cappella dedicata ai morti fascisti. È lì che le "tartarughe frecciate" volevano andare con l’obiettivo dichiarato di deporre una corona di fiori. "C’era l’intera questura di Roma schierata, decine di agenti in tenuta antisommossa e in borghese, almeno sei blindati e i cancelli chiusi con le catene" , ci racconta Luca Marsella, portavoce di Cpi. Il messaggio è chiaro: non si entra. "Tutto il perimetro del camposanto – va avanti – era sorvegliato, anche gli ingressi laterali, una cosa simile non si era mai vista" . In effetti quel sacrario è da sempre meta di pellegrinaggio per i gruppi della destra radicale, la ricorrenza più gettonata è quella del 25 aprile, ma c’è chi si organizza anche per il 7 gennaio, giorno in cui cade l’anniversario della strage di Acca Larenzia, o appunto il 28 ottobre.

Fatto sta che, in tanti anni e in tanti raduni, contromisure del genere non erano mai state prese. Stavolta c’è una ordinanza del prefetto che interdice "l’accesso al pubblico presso il cimitero monumentale del Verano per l’intera giornata del 28 ottobre" . Marsella si difende: "L’iniziativa non l’avevamo neppure pubblicizzata, l’avevamo organizzata senza cercare alcuna visibilità. Surreale ci abbiano impedito di deporre un mazzo di fiori" . È andata a finire che l’omaggio floreale è stato lasciato all’esterno. Non c’è stato verso di mediare l’ingresso in alcun modo. "Pur trovandoci davanti a una situazione paradossale – continua l’esponente di Cpi – abbiamo dimostrato senso di responsabilità, non abbiamo cercato in alcun modo lo scontro, per non prestare il fianco a strumentalizzazioni e per rispetto del luogo" .