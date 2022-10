"Le mie foto in topless sulle chat della baby gang, ho tentato il suicidio"

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta relativa alla baby gang che, a maggio del 2021, si accanì con pugni e calci su un ragazzino disabile di 17 anni al quartiere Ostiense di Roma. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, alcuni dei minori indagati sarebbero coinvolti in un presunto caso di revenge porn. A denunciare l'episodio è Giulia (nome di fantasia), 15 anni, finita nel mirino del branco per alcune foto in topless. " Ce le aveva mezza Roma quelle foto. - ha raccontato la giovane - Ho provato ad ammazzarmi per i troppi insulti ".

Le foto e i video

" Ho mandato le tette di Giulia? ", chiede a un amico uno dei ragazzi coinvolti nella vicenda. Poi invia " due video dove nel primo si vedono chiaramente i seni di una ragazza e nel secondo è ritratta lei in topless mentre balla " scrivono gli agenti della Squadra Mobile che indagano sul caso. I fatti risalgono a due estati fa. Giulia racconta di essere " stata ricattata " dal branco: " Allora praticamente ho mandato delle foto mie del c... e delle tette ai miei ex e anche un video senza reggiseno ". Nel giro di pochi giorni, quei filmati finiscono sul web e quando Giulia realizza di aver commesso un'imprudenza è già troppo tardi. " Sono stata una c... - ammette - e non ho pensato alle conseguenze e volevo essere accettata... solo che ho sbagliato perché non ci si accetta così ". Il racconto di Giulia rivela le dinamiche interne della baby gang: " Praticamente - scrive la ragazza - loro le hanno fatte girare 'ste foto e sto video perché sono dei c... che tra maschi fanno quello che fanno perché sono degli schifosi e praticamente poi sono girate eccetera le hanno viste quasi tutti anche le femmine e mi venivano tantissimi insulti di tutti i tipi ".

Il tentato suicidio