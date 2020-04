Morto l’ex Br Ricciardi: scritta choc sul muro: ​"Io odio il carcere"

Un murales che arriva dritto dal cuore del Novecento. "Ciao Salvo! #odioilcarcere", questo il ricordo del quartiere. È stata completata alla fine in via dei Volsci la scritta in memoria dell’ex Br, Salvatore Ricciardi, dopo le schermaglie con le forze dell’ordine che questa mattina avevano tentato di bloccare il gruppo di "compagni" e amici dell’ex terrorista che si erano dati appuntamento per ricordarlo. Morto il 9 aprile a Roma, Ricciardi, 80 anni, era ricoverato da un mese per le conseguenze di una grave caduta che si era procurato in occasione di un’iniziativa di lotta per i detenuti a rischio di coronavirus.

Attimi di tensione questa mattina nel quartiere San Lorenzo. Una trentina di persone, tra anarchici ed esponenti dei centri sociali, si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto all’ex membro delle Brigate rosse e attivista deceduto due giorni fa. Nonostante siano vietati cortei funebri e altre manifestazioni per via del divieto di assembramento per l’emergenza Covid-19, diverse decine di persone hanno voluto seguire comunque il feretro dall’ospedale Umberto I alle strade del quartiere San Lorenzo, dove ha sede anche l’emittente Radio Onda Rossa di cui Ricciardi era una nota voce.

In via dei Volsci, sede della radio, il corteo spontaneo prima si è fermato per una cerimonia in ricordo di Ricciardi e poi è stato interrotto dall’intervento della polizia, schierata in modalità antisommossa e con idranti per disperdere la folla. Non ci sarebbero stati contatti tra le forze dell’ordine e i manifestanti, ma una decina di persone tra coloro che hanno preso parte al corteo funebre sarebbero state identificate dalla polizia: rischiano una sanzione e una denuncia per aver violato i divieti di assembramento previsti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contenimento dei contagi. Gli attivisti di Radio Onda Rossa hanno precisato che il corteo spontaneo ha seguito il carro funebre rispettando le distanze di sicurezza e che tutti i manifestanti erano muniti di mascherine: "Sappiamo bene che c’è un’emergenza in corso" .

