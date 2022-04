"Non ci serve niente". E lui investe le ragazze

" Non ci serve niente ". Tanto è bastato a scatenare la furia di un 42enne che, senza alcun apparente motivo, ha investito due ragazze romane, una di 22 e l'altra di 25 anni, mentre camminavano sulla Nomentana, all'altezza di via Morrovalle. Intercettato dalla polizia, l'automobilista è stato sottoposto a fermo con l'ipotesi di reato per tentato omicidio. Le giovani hanno riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Cosa è successo

I fatti risalgono all'alba di questa mattina, 25 aprile. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, le due ragazze stavano camminando lungo via Nomentana, a Roma, di ritorno da una festicciola a casa di amici. Fin qui, nulla di strano. Se non fosse che, ad un certo punto, sono state raggiunte da uno sconosciuto alla guida di una Lancia Y. Verosimilmente l'uomo avrebbe provato ad attaccare bottone con le giovani che, di tutta risposta, lo hanno allontanato con le buone: " Non ci serve niente ", gli avrebbero risposto. L'automobilista ha ripreso la marcia salvo poi tornare indietro e investire le ventenni.

L'arresto

Le due ragazze si sono affrettate ad allertare i soccorsi e la polizia. Trasportate con un'ambulanza al Policlinico Umberto I hanno riportato traumi contusivi agli arti. Una delle vittime è rimasta ferita alle mani e una gamba; l'altra al braccio. Entrambe se la caveranno con una prognosi di 10 giorni. Per l'automobilista, invece, sono scattate le manette. Gli agenti dei commissariati San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito hanno rintracciato tempestivamente la sua Lancia Y grazie alla descrizione fornita dalle vittime. Dunque sono riusciti a identificare e intercettare il 42enne. Il presunto investitore, di nazionalità italiana, è stato sottoposto a fermo con l'ipotesi di reato per tentato omicidio.