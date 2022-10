Non pagano la cena, poi investono un cliente: arrestata una coppia

Gli inquirenti avranno molto da fare per ricostruire la dinamica del tentato omicidio di via della Martinica a Ostia, frazione litoranea di Roma Capitale. Dai primi riscontri e dalle testimonianze dei presenti, una coppia di clienti di un ristorante nelle vicinanze di piazza Gasparri si sarebbe rifiutata di pagare il conto della cena avendo una discussione animata con il proprietario del locale. In soccorso di quest’ultimo, minacciato con una mazzetta da muratore, è intervenuto un altro cliente, il quale è stato investito dall’automobile dei due fidanzati che successivamente si sono dati alla fuga. Rintracciati dagli agenti del decimo distretto della polizia sono stati arrestati.

I fatti

Sabato sera scorso, l’uomo di 48 anni e la donna di 34 anni hanno deciso di cenare fuori scegliendo un ristorante di via della Martinica. Quando è arrivato il conto, la coppia si sarebbe rifiutata di pagare, nonostante le proteste del titolare del locale. I due si sono allontanati, inseguiti dal ristoratore, e una volta arrivati alla vettura l’uomo avrebbe tirato fuori dal bagagliaio il martello, minacciando di ferirlo. A quel punto è intervenuto un altro cliente che era intento a festeggiare un compleanno con alcuni amici. Il 44enne è inciampato e sarebbe stato investito più volte dalla coppia, che si è poi allontanata in direzione Fregene. La polizia li ha inseguiti e arrestati. In manette è finita immediatamente la ragazza, mentre l’uomo è riuscito a fuggire e a barricarsi a casa dei genitori dopo ha minacciato di suicidarsi. Dopo quasi un’ora i poliziotti sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione e ad arrestare il 48enne. Ora la coppia di fidanzati dovrà rispondere di tentato omicidio.

Le condizioni del cliente ferito

Il cliente che è stato investito con la macchina, invece, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovan Battista Grassi e poi, viste le gravi condizioni, trasferito al San Camillo di Roma. Le ferite riportate sono molto preoccupanti e l’uomo è in pericolo di vita. Intanto, come riporta il quotidiano Il Messaggero, le forze dell’ordine continuano a indagare per ricostruire la dinamica precisa che ha portato il 48enne a non pagare la cena e a investire con l’auto l’altro avventore del ristorante. L’indagato, comunque, è una vecchia conoscenza della polizia e verrà processato in tempi brevi insieme alla sua compagna.