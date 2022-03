Nuova droga liquida, è allarme a Roma per la movida

È allarme droga a Roma, dove la polizia ha chiuso un locale per un mese in zona San Lorenzo dopo un sequestro di stupefacenti. Da quel momento sono partite le indagini della polizia che, come riporta il Corriere della sera, sta aprendo nuovi scenari sul mercato della droga a Roma, soprattutto nel rione San Lorenzo, da sempre piazza di spaccio della Capitale.

Qui si riversano ogni sera migliaia di giovanissimi in cerca di sballo. Alcol e droga viaggiano lungo le strade di San Lorenzo e qui, ormai da tempo, si è costruito un mercato di sperimentazione che preoccupa gli investigatori, anche alla luce delle ultime scoperte. Durante alcune perquisizioni, infatti, gli uomini della Direzione centrale per i servizi antidroga del ministero dell'Interno hanno scoperto una boccetta di liquido trasparente, inodore e insapore, che si è rivelato essere a base di acido lisergico.

Si tratta di un composto presente anche nell'Lsd, che al momento è l'allucinogeno più diffuso e potente in uso tra i giovani. Ma nella boccetta rinvenuta dagli inquirenti la struttura del composto è risultata diversa, con effetti più pesanti. Per questo motivo è stato lanciato l'allarme e sono state disposte ulteriori analisi, alcune delle quali non ripetibili sul poco di liquido che è stato trovato all'interno della boccetta.

L'ipotesi è che quel mix sia un composto realizzato in un laboratorio non autorizzato e clandestino, tanto che ancora non si hanno notizie in merito al suo commercio nel nostro Paese. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere quante più informazioni possibili, compreso il costo di vendita e i canali di spaccio. Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli nel rione di San Lorenzo e l'attività di spaccio è stata rallentata da parte delle forze dell'ordine, che hanno chiuso diversi locali della zona che non rispettavano le ordinanze anti-alcol.

Il livello di allerta nella Capitale è molto alto, soprattutto in quel quartiere, dove si svolge gran parte della movida giovane di Roma. I problemi di ordine pubblico in quel rione sono quotidiani, o quasi, così come le chiusure dei locali per i motivi più disparati. Dalle infrazioni all'interno delle discoteche e dei pub fino a quelle dei loro clienti, il lavoro delle forze dell'ordine a San Lorenzo è da sempre complicato.