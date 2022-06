Occhio al trucco della "cartina": così i ladri vi ripuliscono

Episodi di violenza e tentativi di rapina in aumento a Roma. Solo nello scorso fine settimane le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato 14 ladri – tutti stranieri – colti in flagrante. Malviventi sempre più “fantasiosi”, se così si può dire, considerando le tecniche adoperate per beffare i turisti giunti nella Capitale per visitare il Colosseo e le altre bellezze nostrane.

L’ultimo estroso modus operandi registrato dalle autorità è il trucco della “cartina”. Una tecnica che ha avuto grande successo, considerando i numerosi episodi di cronaca riportati da Il Tempo. La strategia è piuttosto semplice: i ladri utilizzano le mappe geografiche per sembrare turisti e nascondere così la mano lunga pronta al furto di marsupi e borsette di ogni tipo. Spesso in coppia se non in gruppo, i rapinatori si avvicinano ai malcapitati con l’obiettivo di chiedere informazioni e nel frattempo si appropriano di soldi, carte di credito e preziosi.

La vedetta, il fotografo e il delinquente: questi i ruoli interpretati dai ladri per portare a termine il borseggio. Il primo con il compito di dare l’allarme in caso di intervento delle forze dell’ordine. Il secondo impegnato tra selfie e scatti alle opere d’arte. Il terzo, munito di cartina, all’opera per sfilare portafogli e oggetti di valore.

Un metodo redditizio adottato ad esempio dai tre cittadini romeni e senza fissa dimora arrestati pochi giorni fa nei pressi di ponte Sant'Angelo dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro. I tre stranieri sono stati pizzicati dagli agenti mentre tentavano un furto ai danni di una turista di 72 anni: due di loro hanno affiancato l’anziana, il terzo ha cercato di estrarre il portafoglio con la mano nascosta sotto la cartina. Stessa situazione annotata qualche ora dopo nelle vicinanze di Piazza Venezia: in manette due romeni di 18 e 20 anni, beccati durante un tentativo di rapina ai danni di un gruppo di turisti ungheresi.