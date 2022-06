Va in ospedale, l'abusivo gli occupa casa e la mette pure in affitto

Una vicenda degna del film Totò truffa, anche se nella realtà non è stata trattata la vendita della famosa Fontana di Trevi, bensì si è discusso dell’affitto di un appartamento abitato da un’altra persona. Un 40enne dopo aver occupato una casa a Roma, approfittando del fatto che il legittimo assegnatario era ricoverato in ospedale, l’ha data in locazione al alcuni stranieri, i quali erano all’oscuro del raggiro. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa, furto e sostituzione di persona, dopo un'indagine della polizia locale di Roma Capitale. L’episodio è grottesco. L’impostore, rintracciato a Trani dalle forze dell’ordine, avrebbe approfittato dell'assenza da un’abitazione dell'Ater dell'assegnatario, assistito in una struttura ospedaliera per sottrargli l'immobile e affittarlo, spacciandosi per lui.

Come è stato ideato il raggiro

La truffa è stata ideata in maniera ingegnosa. Il 40enne, dopo aver pubblicato annunci sui siti web più conosciuti per gli affitti, utilizzando false credenziali, è riuscito a portare a termine il suo losco piano, ingannando due cittadini stranieri che, ignari di tutto, hanno iniziato a pagare mensilmente una quota per la casa, nel quartiere Prenestino. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del V Gruppo Prenestino, a scoprire il raggiro, a seguito di indagini partite dopo aver accertato le prime anomalie relative all'occupazione dell'alloggio.

L’identificazione del truffatore

Grazie agli accertamenti avviati immediatamente dal personale diretto dal dirigente dei vigili urbani Roberto Stefano, si è arrivati a scoprire l’identità dell’uomo. Attraverso a un’approfondita analisi dei movimenti eseguiti tramite una carta di credito prepagata, gli agenti hanno contattato il furfante resosi però irreperibile. Sono continuate così le ricerche, fino a che gli agenti hanno rintracciato il 40enne in Puglia, nella città di Trani.