Strutture sportive abbandonate. Le Iene mostrano lo scandalo (con buco da 20 milioni)

Stadio Flaminio, Palatiziano e Campo Testaccio. Queste sono le più famose strutture di proprietà del Comune di Roma destinate, almeno nelle intenzioni, a divenire dei veri e propri gioielli per lo sport romano. Nelle intenzioni però, perché, come fatto emergere da un servizio de Le Iene (e ripreso da Il Tempo), oggi non resta altro che degrado e erba alta, nel caso degli stadi, infiltrazioni sui tetti e vetri rotti, per quanto riguarda i palazzetti.

È bene sottolineare come gli impianti sportivi chiusi nella Capitale siano ben 14. Il costo causato dalla cattiva gestione dei campi sportivi è pari a ben 20 milioni di euro. A cui vanno aggiunti gli sprechi come gli 800mila euro pagati ogni anno per la guardiania "per guardare impianti sportivi chiusi". Chi è che denuncia il governo inefficiente delle strutture, l'abbandono e le morosità, è l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Inoltre, non si contano in periferia i campetti come quello di via Mendoza, a Mostacciano, occupati abusivamente da famiglie rom. Una certezza in tutto questo marasma c'é: lo sport e le sue strutture nella Capitale non sono tutelati. Sono anni che si parla di realizzazione degli stadi di Lazio e Roma eppure, anche in questo caso, nulla di fatto. Al contrario, solo problemi su problemi. La mancata manutenzione degli impianti che già ci sono non fa altro che rimarcare come sia necessario quanto prima affrontare la situazione. Sia per la fatiscenza delle strutture sia perché chi è che si ritrova ogni giorno a pagare sono i romani.

Tra le strutture messe in risalto nel servizio de Le Iene, in particolare, c'è il sopracitato Palatiziano, inaugurato nel 1960, oggi inutilizzato. È dal 2018, dopo aver ospitato le principali squadra di basket e pallavolo di Roma, che la struttura è rimasta inutilizzata. Nel 2021 l'ex sindaca Raggi aveva annunciato che con 3 milioni di euro sarebbe stato possibile ristrutturare completamente il palazzetto. Secondo Onorato, però, serve almeno un altro milione e mezzo. " Da assessore allo Sport lo avrei dovuto inaugurare tra 15 giorni ", spiega l'assessore. Eppure, le uniche cose visibili sono: seggiolini mancanti, vetri rotti e infiltrazioni sul tetto. Inoltre, la riparazione di quest'ultime stando al progetto non è neanche prevista.