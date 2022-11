Per poco non finisce sgozzato, rapina choc

Maurizio M. ha quarantotto anni, si trova nel quartiere romano Monti, ed è in compagnia di un amico. Stanno passando una normale serata quando in via Giovanni Lanza, a due passi dalla fermata della metro B Cavour, viene colpito con un coccio di bottiglia e per poco non viene sgozzato.

La vittima era intervenuta per difendere il suo amico da una tentata rapina da una banda di stranieri. I tre criminali dopo aver compiuto il fatto sono fuggiti in direzione Colle Oppio. Jama A., giovane di 27 anni, ossia l'autore materiale del tentato omicidio è stato subito rintracciato e arrestato dai carabinieri di una pattuglia del nucleo radiomobile. Inizialmente ha cercato di opporre resistenza ma poi si è lasciato condurre in caserma. Senza fissa dimora, vive di espedienti e a suo carico, riporta il Messaggero, ci sarebbero diversi precedenti e segnalazioni alle forze dell'ordine per delle azioni compiuti in particolare all'Eur.

L'accaduto

Maurizio M. e Alessio S. sono in centro per bere qualcosa. Jama A. e i suoi complici si avvicinano loro e colpiscono Alessio con una bottiglia sulla testa. "Dammi i soldi, sbrigati", avrebbero detto. In quel momento Maurizio reagisce e cerca di opporsi ai tre. Jama, di conseguenza, lo colpisce con uno dei cocci di vetro della bottiglia andata in frantumi. La ferita provocatagli è molto profonda e non è mortale per miracolo. Immediatamente i colpevoli scappano. I carabinieri riusciranno a raggiungere il ventisettenne e fermare Jama in via delle Sette Sale. Le sue mani e la maglietta sono ancora sporche di sangue.

Maurizio M. viene trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni dal personale Ares 118 i quali troveranno la vittima in una pozza di sangue. La prognosi è di 15 giorni. Anche i militari del nucleo Scientifico di via In Selci si sono recati sul posto per segnalare le tracce ematiche utili per accertare la colpa dei giovani. Jama è stato quindi portato immediatamente in carcere e proseguono le indagini per accertare chi fossero i suoi complici della tentata rapina degenerata in tentato omicidio.