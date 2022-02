Prete rapinato e accoltellato nel suo convento

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio un prete è stato rapinato e accoltellato in convento. Infatti, secondo quanto ricostruito, qualcuno si sarebbe introdotto nella Casa Generalizia in via Alessandro Severo, all'Ostiense, e avrebbe raggiunto il sesto piano, per poi entrare nella stanza di un religioso di quasi novant’anni che in quel momento stava dormendo e che si sarebbe svegliato quando il malvivente è entrato nella camera. L'individuo, trovandosi davanti il prete 89enne, lo avrebbe aggredito per rapinarlo e, durante la colluttazione, lo ha ferito alla mano con un coltello, causando al religioso una grave lesione.

Il ladro è scappato col bottino

Come riportato da Il Messaggero, il ladro sembra essere andato a colpo sicuro e probabilmente era a conoscenza che il prete aveva in camera degli oggetti di valore. Il delinquente, una volta afferrati i preziosi, è fuggito con il bottino, il cui valore è ancora da quantificare. Sembra però che si parli di qualche migliaio di euro in pietre preziose, contanti e altri oggetti di valore. Quando gli altri preti del convento si sono resi conto di cosa era accaduto hanno subito allertato il 112 che ha inviato sul posto un equipaggio dei carabinieri della stazione di San Sebastiano e un altro della stazione di San Paolo. A raggiungere il convento anche un’ambulanza per soccorrere l’anziano e trasportarlo in codice rosso all’ospedale Cto della Garbatella. La vittima dell’aggressione è stata quindi medicata dal personale medico della struttura sanitaria che ha dovuto suturare la ferita con alcuni punti. L’uomo è comunque stato ricoverato in via precauzionale data l’età avanzata del soggetto. La prognosi è di 30 giorni.

Il prete ha reagito ed è stato ferito

I militari si sono fermati circa due ore nel convento per effettuare il sopralluogo e scattare foto che possano aiutare gli investigatori nelle indagini. Il ladro potrebbe essere entrato nel convento passando da una porta finestra non allarmata che si trova al piano terra dell’edificio. Arrivato nella camera dell’89enne lo avrebbe prima minacciato e poi, quando il prete ha cercato di ribellarsi, lo ha accoltellato alla mano ferendolo in modo grave. I militari hanno ascoltato il religioso che non ha però saputo dire loro se il ladro fosse italiano o straniero. In mano agli investigatori anche i filmati registrati dalle telecamere presenti fuori dal convento che potrebbero aver ripreso il ladro introdursi o uscire dalla struttura.

Non è la prima volta che i conventi romani vengono presi di mira dai ladri. Lo scorso novembre erano state rapinate mentre dormivano le suore del convento romano "Figlie del Sacro Cuore di Gesù" di via Casilina, a Torre Maura, che quando si sono svegliate hanno trovato la cassaforte scassinata. In quel caso il bottino era stato di 70mila euro.

