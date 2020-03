La quarantena non ferma i ladri

A Roma nemmeno la quarantena ferma i furti dei ladri, probabilmente di etnia rom. In una Capitale quasi deserta, priva di turisti e con i suoi residenti costretti a seguire restrizioni di "stampo cinese", un gruppo di persone finge di camminare con i carrelli della spesa in mano. Peccato che, al loro interno, ci sia della refurtiva e non prodotti alimentari.

Malafede? Pregiudizio? No, basta vedere il filmato fino alla fine per accorgersi che uno di loro, in barba ai rischi di un contagio da coronavirus, si aggira tra le auto parcheggiate, ne scassina una e, indisturbato, porta via quel che trova. Il video, girato a Trastevere, ricorda molte altre situazioni di illegalità che si stanno verificando in questi giorni. A rilanciarlo sui suoi canali ufficiali è Roma fa Schifo, seguitissimo blog che dal 2008 raccoglie le denunce dei romani. "Altro che lockdown alla cinese con videosorveglianza, app, georeferenziazione e controlli con i droni. Qui c'è il lockdown alla romana: ovvero la gente normale rispetta le norme, mentre i prepotenti fanno come gli pare" , scrivono gli amministratori del blog.