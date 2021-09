Quegli insospettabili dello sballo: così spopola la nuova droga

A Roma un traffico di droga dello stupro è stato sgominato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di quattro uomini e due donne di nazionalità italiana, cinese e bengalese, accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga dello stupro smerciata a Roma

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro sono riusciti a scoprire l'esistenza di due diversi contesti criminali, entrambi operanti nella Capitale e impegnati nello smercio e traffico di droghe sintetiche, come per esempio lo Shaboo la Yaba, delle potenti metamfetamine, ma anche in quello di cocaina e GHB, meglio nota come "droga dello stupro" per i suoi potenti effetti di disinnesco dei freni inibitori.

Secondo quanto emerso dall’indagine, le droghe sintetiche venivano fornite da una grossista cinese che aveva come base la Toscana, che si occupava di organizzare il trasporto e la consegna fino alla Capitale della droga necessaria. In particolare, lo stupefacente arrivava a Roma grazie a dei corrieri cinesi, ben vestiti per non creare sospetti, che per i loro spostamenti utilizzavano sia mezzi ferroviari che autovetture a noleggio. L'altra destinataria dell'ordinanza è invece una pusher romana che si occupava di vendere le sostanze stupefacenti soprattutto nelle periferie. Spaccio di droga anche a Monteverde nuovo, riservato però ai badanti che sembra assumessero Shaboo per essere attivi al lavoro. Una volta fatta arrivare la droga ai pusher romani, questa veniva consegnata ai vari clienti. Erano previste anche consegne direttamente a domicilio tramite monopattini elettrici, così da non destare sospetti e poter evitare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Professionisti e universitari

La GHB veniva venduta soprattutto a ragazzi universitari di età compresa tra i 20 e i 25 anni appartenenti in particolare alla “Roma bene”, che sembra si rifornissero per i loro festini tenuti durante i fine settimana. Oltre agli studenti, tra i clienti figurano ballerini, sportivi, medici e anche un professore universitario. C'è infatti anche un professore ordinario de La Sapienza della facoltà di Medicina tra i clienti abituali. Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratta di un medico residente nel centro di Roma che riceveva direttamente nella sua casa lo Shaboo. Tra i consumatori di droghe sintetiche anche un ballerino coreografo 30enne. Tra i nomi iscritti nell'inchiesta perfino quello di un istruttore di arti marziali della Guardia di Finanza. L’inchiesta della procura di Roma è stata coordinata dall'aggiunto Giuseppe Conzo e portata avanti dai carabinieri di Roma centro.

Gli insospettabili

Solo pochi giorni fa era finita nei guai Claudia Rivelli, sorella dell’attrice Ornella Muti, trovata in possesso di un litro di droga dello stupro. La donna, 71 anni, ha detto ai giudici di aver ordinato quei prodotti per pulire la vettura. Adesso subirà un processo. A fine agosto era stato arrestato a Milano un attore e conduttore televisivo napoletano, Ciro Di Maio. Anche il 46enne si era fatto arrivare un litro di Gbl dall'Olanda. Infine, a metà settembre è stata la volta di un insospettabile, un prete di 40 anni, anch’egli arrestato perché trovato in possesso di questa sostanza.

