Rapina anziana signora alla fermata dell'autobus: in manette 42enne georgiano

Un nuovo episodio di rapina si è verificato nella giornata di ieri in centro a Roma. La vittima dell'atto criminale è una donna anziana di 71 anni che è stata derubata da un cittadino georgiano mentre si trovava alla fermata dell'autobus in zona Rione Monti a Roma.

La donna 71enne stava aspettando l'autobus nei pressi della fermata di via Labicana quando è stata avvicinata da un uomo, un 42enne di nazionalità georgiana, che con molta destrezza e furbizia le ha sottratto alcuni oggetti personali che l'anziana aveva all'interno della sua borsa. Il rapinatore georgiano, messo a segno il colpo, ha tentato immediatamente di darsi alla fuga.

Proprio mentre stava per fuggire, però, l'anziana vittima del furto si è resa conto di essere stata derubata e così ha subito pensato di agire. La 71enne ha infatti attirato l'attenzione di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, che in quegli attimi si trovava a passare in quella zona. Gli agenti di polizia del Gruppo Trevi sono subito intervenuti e hanno inseguito il 42enne, riuscendo alla fine a bloccarlo. Dopo averlo fermato il cittadino georgiano di 42 anni, Z.A., è stato identificato e riconosciuto dalla vittima quale autore del furto.

L'uomo è finito quindi in manette ed è stato arrestato dal corpo di polizia con l'accusa di furto. Nella mattinata di ieri si è svolto il processo per direttissima, che ha confermato la convalida dell'arresto per il rapinatore e il divieto di dimora nel comune di Roma.

I furti e le rapine nella capitale sono purtroppo quasi all'ordine del giorno e non sempre le forze dell'ordine riescono ad arrivare in tempo, come in quest'ultimo caso, per coglierli in flagrante e arrestarli. Solo pochi giorni fa, infatti, c'è stato un altro episodio di rapina, che questa volta ha coinvolto un uomo che transitava in zona Parioli. Due banditi in sella ad uno scooter lo hanno derubato di un orologio del valore di 30.000mila euro. I due rapinatori, subito dopo aver messo le mani sul prezioso orologio, si sono dati alla fuga e sono riusciti a sfuggire alla polizia che nel frattempo era giunta sul posto.

