La pistola e le botte sulla donna. La rapina choc al distributore

Una notte da incubo quella vissuta da una 49enne di Ardea, cittadina che fa parte della metropoli di Roma Capitale. Nei giorni scorsi, la donna era intenta a fare benzina in un self service di un distributore di carburante di Marina di Tor San Lorenzo quando è stata avvicinata da un malvivente che le ha chiesto di consegnarli i soldi e gli oggetti preziosi in suo possesso. L’uomo ha puntato una pistola alla tempia della donna minacciandola più volte. Non avendo denaro contante con sé, ma solamente il bancomat con cui avrebbe pagato il rifornimento di carburante, la 49enne ha cercato di giustificarsi, ma è stata malmenata e costretta dal rapinatore a dargli quello che aveva in macchina. Alla fine, l’uomo, molto alterato per il misero bottino racimolato, le ha strappato il telefonino di mano ed è fuggito via.

La donna, in evidente stato di choc, non si è persa d’animo e ha chiesto aiuto a un passante. Con il suo cellulare ha chiamato i carabinieri, i quali si sono immediatamente messi sulle tracce del ladro. Grazie alla testimonianza della vittima del furto, i militari sono riusciti a individuare quasi subito le generalità del malvivente e lo hanno fermato in via dei Fenicotteri, vicino casa sua, in un quartiere popolare abitato da pregiudicati e delinquenti. Si tratta di un 30enne del luogo, con una serie di precedenti penali e reati contro il patrimonio; l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Velletri, come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa della convalida della cattura.

Il 30enne è stato trovato senza la pistola con cui aveva minacciato la donna al distributore di carburante. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, in queste zone di Roma non è la prima volta che accadono episodi del genere. I residenti, da tempo, invitano i cittadini a prestare attenzione, soprattutto nelle ore serali per evitare di subire furti e rapine che, spesso, vengono effettuati anche nelle abitazioni.