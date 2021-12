Rifiuti, a Roma sparisce il commissario

A Roma la giunta del sindaco Roberto Gualtieri, ottenuta la piena fiducia della Regione sulla gestione dei rifiuti, non intende fermarsi nella sua battaglia contro il pattume. Gualtieri aveva inizialmente promesso ai romani di ripulire la città entro Natale, sembra invece che adesso si sia concesso qualche giorno in più e che il traguardo sia stato magicamente spostato alla Befana. La pioggia di questi giorni non sta certo facilitando le cose, adesso i tanti sacchi abbandonati per le strade sono pure inzuppati. Nella giornata di ieri dalla sede della Regione Lazio hanno fatto sapere che “la Regione non ha proceduto con il commissariamento del Comune di Roma perché il neo sindaco Roberto Gualtieri ha comunicato ufficialmente l'impegno dell'Amministrazione capitolina di dotare la città e l'area metropolitana di tutti gli impianti di servizio necessari per garantire un livello di autosufficienza del proprio ambito territoriale ottimale”.

Nominato il commissario per i rifiuti a Latina

Per quanto riguarda invece la provincia di Latina, la Regione si è accollata i poteri sostitutivi nominando un commissario apposito per la durata di 4 mesi. In una nota divulgata ieri, giovedì 2 dicembre, si legge: “La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera per la nomina di Illuminato Bonsignore a commissario straordinario per l’emergenza rifiuti nella provincia di Latina. L’incarico è stato assegnato ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 27/1998 e avrà una durata di 4 mesi”. Bonsignore, laureato in Ingegneria meccanica e con un master in Gestione dei servizi ambientali conseguito presso la Scuola di specializzazione dell’Università Bocconi di Milano, ha ricoperto per otto anni il ruolo di ad e direttore generale dell’Asia di Napoli, azienda di gestione dei servizi di igiene ambientale del capoluogo campano, ed è stato amministratore delegato della società RaRi Livorno, impegnata nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Bonsignore è stato anche nominato dal prefetto di Roma, su proposta del presidente dell’Anac, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della Cooperativa sociale Edera di Roma dal 2015 al 2019, con l’obiettivo di seguire i tre appalti assegnati dalla municipalizzata Ama per la raccolta differenziata nel Comune di Roma.

Si inizia da 13mila utenze

Ieri gli assessori Sabrina Alfonsi e Monica Lucarelli, con Maurizio Pucci, direttore generale di Ama, e il vice Emiliano Limiti, hanno stabilito in accordo con le categorie dei commercianti, dell'artigianato e dell'industria, la nuova gestione della raccolta per quanto concerne le utenze non domestiche. Partenza per metà del corrente mese dal I Municipio, dove ci sono circa 13mila attività tra negozi, ristoranti, bar e uffici, e si continuerà poi a San Lorenzo. La raccolta verrà fatta nell’orario di chiusura, ovvero alle 20 per i negozi e a mezzanotte per i ristoranti e i pub. Mentre il vetro, per evitare rumori notturni, verrà raccolto dopo le 7 del mattino. Inoltre è prevista la presenza di operatori ecologici a presidio di alcuni cassonetti situati in zone particolarmente critiche della città. Serviranno per aiutare i cittadini a distribuire correttamente i rifiuti, in particolare durante il periodo natalizio, considerato il peggiore dell’intero anno.

Ancora immondizia nelle strade

Ama ha fatto sapere che “si sta velocizzando la raccolta ma c'è il pregresso da recuperare”. In strada e nei depositi ci sono ancora circa 5mila tonnellate di immondizia. L’incremento del lavoro degli operatori è al 10%, l'aumento dei mezzi è al 15% e l'apertura delle piazzole di trasferenza di Saxa Rubra e Ponte Malnome ha di fatto alleggerito l'invio negli impianti. C’è ancora il problema della discarica. Nella giornata di ieri la Regione ha dato il via libera ambientale a Magliano Romano ma il percorso è ancora lungo e tortuoso.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?