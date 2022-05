L'ultima follia targata Pd: chi occupa una casa otterrà la residenza

Pd nella bufera a Roma. L’ultima trovata della giunta dem guidata da Roberto Gualtieri riguarda le case occupate: anziché essere sfrattati, gli abusivi otterranno la residenza, oltre ad una lunga serie di altri benefit. Il prossimo 10 maggio la maggioranza di sinistra presenterà una mozione per spingere il Campidoglio per tutelare “il diritto alla residenza” di minori, anziani, invalidi e altre categorie fragili. Abusivi o meno, non fa differenza.

Roma Capitale vuole derogare l’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi sulla residenza negata agli occupanti abusivi. Una situazione che riguarda circa 12 mila persone, compresi i cittadini che pagano un affitto in nero o chi è ospite di amici e parenti, senza poter dimostrare il legittimo possesso dell’immobile o presentare un regolare contratto di locazione. La proposta targata Pd è ispirata al provvedimento adottato a Palermo da Leoluca Orlando e non mancano le polemiche: il centrodestra è su tutte le furie.

Vulnus a pioggia, evidenzia Libero. La sanatoria Pd infatti potrebbe “salvare” anche i numerosi centri sociali che da anni occupano illegalmente decine di locali in giro per la Capitale. Anziché intervenire e ripristinare l’ordine, la giunta Gualtieri si è posta l’obiettivo di agevolare gli abusivi. Oltre ad assicurare la residenza agli occupanti, sarà facilitato l’accesso a luce, gas e acqua, senza dimenticare la possibilità di iscrivere i figli presso le scuole dell’infanzia del quartiere.

“La residenza è un diritto ma anche un dovere. Chiediamo di attuare la deroga già prevista per minorenni e persone in difficoltà” , le parole del consigliere Pd Yuri Trombetti, primo firmatario della mozione. Vietato parlare di sanatoria, ha precisato, ma di questo si tratta: a suo avviso, il provvedimento “dà solo alle persone la dignità e la possibilità di accedere ai servizi educativi, sanitari e sociali”.