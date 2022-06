Roma ha le sue montagne (di rifiuti)

Ormai si può trovare di tutto nelle strade di Roma, sacchi dell’immondizia, vestiti abbandonati sui marciapiedi, vasche da bagno, cartoni di pizza maleodoranti e anche cassette della frutta provenienti dai ristoranti e abbandonate vicino a bicchieri e avanzi della mala movida.

La monnezza soffoca Roma

La monnezza non risparmia nessuna zona della Capitale. A Monti, come riportato dal Corriere della sera, ci sono grandi balle avvolte nel cellophane, anche queste zeppe di rifiuti, posizionate vicino alla Fontana dei Catecumeni in Piazza Madonna dei Monti, transennata dalla polizia locale per difenderla dai vandali. L’immondizia comincia ad accumularsi dalla sera, anche prima delle 23, e continua fino a tarda notte, davanti ai turisti che sono tornati a visitare Roma. C’è perfino chi mangia un gelato facendo lo slalom tra un rifiuto e l’altro, con conseguente odore puzzolente.

Da Campo de' Fiori a Monti spiegano: “Da qualche parte dovremo pur buttare i rifiuti”. Tutta la zona è piena di immondizia, anche in piazza Madonna dei Monti e nei vicoli che la circondano. In effetti le persone devono pur gettare l'immondizia, ma il problema è dato dal fatto che nessuno passi poi a raccoglierli. Durante i fine settimana, quando i locali vengono presi d’assalto, la situazione peggiora. Sono ormai tanti i fotografi che girano per la Capitale per immortalare il degrado capitolino. Dopo due anni di pandemia e di crisi economica non è certo un bello spettacolo da mostrare ai viaggiatori di tutto il mondo che hanno scelto Roma per ricominciare a viaggiare.

Nessuno passa a ritirare i rifiuti

Se da un lato ci sono le transenne per evitare che turisti e perditempo si siedano sui monumenti, dall’altra si trovano sacchi di immondizia abbandonati proprio ai piedi di statue antichissime. In via del Pellegrino, oltre all’immondizia lasciata sui sampietrini, c’è anche la musica a palla che rende difficile ai residenti, se non impossibile, poter chiudere occhio. Nonostante le tante richieste di intervento la situazione non è migliorata, e sembra che la mala movida non si riesca proprio a eliminare. Per quanto riguarda la monnezza, si vedono i camioncini di Ama raccogliere i cartoni, mentre gli altri rifiuti non vengono neppure considerati e continuano a fuoriuscire dai cestini. Senza parlare delle centinaia di bottiglie di vetro e lattine rovesciate per terra che qualche ragazzo pensa bene di calciare mandandole in frantumi. Intanto il Campidoglio ha avviato una indagine sulla mancata raccolta di rifiuti che verificherà il lavoro delle ditte esterne incaricate dalla municipalizzata. Oggi dovrebbe tenersi la riunione voluta dal Comune.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?