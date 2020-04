Roma, panico sulla metro A, rissa e scippo. Arrestato un uomo appena uscito dal carcere

Attimi di paura stamattina sulla metro A di Roma, alla fermata Colli Albani. Un romano di 34 anni, appena uscito dal carcere, e in stato mentale alterato, ha iniziato ad urlare e inveire all’indirizzo dei passeggeri, per fortuna non troppo numerosi, che a quell’ora si stavano recando al lavoro.

La cosa è andata avanti fino a che un cittadino romeno, stanco del comportamento del passeggero, è intervenuto affrontando l’uomo. E’ scoppiata una rissa all’interno del vagone, e dopo aver preso un pugno sul volto, il cittadino straniero ha trascinato l’uomo fuori dal convoglio per evitare di coinvolgere gli altri passeggeri. La lite è quindi proseguita anche fuori, dove tra calci e pugni il cittadino romano ha usato come arma anche un'estintore trovato sul posto. Per fortuna il cittadino romeno è riuscito a bloccarlo sbattendolo a terra e immobilizzandolo.

I carabinieri chiamati da uno dei viaggiatori, sono intervenuto prontamente a hanno portato subito in 34enne in caserma, dove è rimasto in stato di fermo. Poco dopo ai militari della compagnia di Piazza Dante che sono intervenuti sul posto, hanno ricevuto la denuncia di una donna di 51 anni a cui mezz’ora prima era stata rapinata la borsa alla stazione della metro Giulio Agricola.

L’identikit del rapinatore fornito dalla signora, che le aveva strappato la borsa buttandola a terra, corrispondeva perfettamente a quello del 34enne già in stato di fermo nella caserma così dopo le verifiche, fatte anche grazie alle immagini presenti in stazione, l’italiano è stato denunciato per danneggiamento interruzione di pubblico servizio e rapina.

Quello di questa mattina non è stato purtroppo l’unico caso di rapina accaduto nella capitale in questi giorni. Ieri mattina un rapinatore è entrato in un forno ad Anzio e minacciando la proprietario con una pistola si è fatto consegnare i pochi soldi che la donna aveva, circa settanta euro, fuggendo poi a piedi. Anche qui sono state aperte delle indagini da parte degli agenti del commissariato di Anzio.