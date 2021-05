Roma, pesta e uccide la moglie: fermato giornalista della Rai

È stata percossa con forza alla testa, presumibilmente anche mediante l'utilizzo di suppellettili: così è avvenuto il terribile omicidio di Lorella Tomei, 63 anni, trovata già morta dai soccorritori all'interno del suo appartamento di via Draconzio in zona Medaglie d'Oro a Roma. Per il delitto è stato fermato il marito, il 61enne autore delle Rai Gianluca Ciardelli, che da qualche tempo si trovava in cura per problemi di natura psichiatrica.

I fatti

L'episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì scorso, verso l'una, quando a lanciare l'allarme è stato il figlio dell'uomo. A giungere prontamente sul luogo della segnalazione i carabinieri del nucleo operativo radiomobile ed i colleghi della compagnia Roma Trionfale, che hanno comunque avuto necessità di attendere l'intervento dei vigili del fuoco per poter accedere all'appartamento.

Una volta all'interno della casa, i militari hanno raggiunto la camera da letto, rinvenendo il corpo senza vita di Lorella Tomei, accanto al quale si trovava il marito della donna. Ecco perché, fin da subito, i sospetti sono ricaduti proprio su di lui: Gianluca Ciardelli, giornalista pubblicista, autore televisivo, scrittore e regista di 61 anni, si trovava in forte stato di choc. Già da tempo in cura per problemi psichiatrici, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Santo Spirito in stato di agitazione psicomotoria e poi ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale policlinico San Filippo Neri (Roma).

Nel frattempo, a casa della coppia sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di Via in Selci. I militari si sono occupati di effettuare i consueti rilievi sul luogo del delitto e di raccogliere le prove per ricostruire quanto accaduto, repertando anche diverse suppellettili che potrebbero essere state utilizzate contro la vittima, tra le quali anche un vaso ed una cornice in vetro.