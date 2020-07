Un pino sull'auto in corsa: tragedia sfiorata a Roma

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, un pino è caduto a Roma e ha centrato in pieno una vettura che stava transitando proprio sotto la pianta. Fortunatamente la conducente della vettura, una donna di 51 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco sotto choc ma cosciente ed è stata quindi affidata al personale sanitario che l’ha trasportata all’ospedale San Giovanni Addolorata in codice giallo.

Albero caduto in pieno centro a Roma

Secondo quanto ricostruito, un albero di grandi dimensioni, un pino, è caduto in pieno centro a Roma, precisamente in piazza San Marco, all’altezza di piazza Venezia, sulla carreggiata, nei pressi del capolinea dei bus dell’Atac. La grossa pianta ha quindi colpito un’auto che stava transitando, una Mercedes con al volante una signora di 51 anni. Diverse le chiamate che verso le 17.30 sono giunte al Numero unico di emergenza 112. La sala operativa del Comando Provinciale ha quindi inviato sul posto i vigili del fuoco con una squadra, il carro sollevamenti e una autoscala. Oltre ai pompieri, sul luogo dell'incidente anche gli agenti del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale del 118 che ha soccorso la conducente della vettura e l’ha quindi trasferita presso la struttura ospedaliera San Giovanni per essere medicata. La macchina è completamente distrutta.

I precedenti

Non è la prima volta che la Capitale deve fare i conti con alberi caduti su macchine in transito. Lo scorso 13 gennaio un albero era caduto in corso Trieste, all’altezza di via Corsica. A rimanere ferita, fortunatamente non in modo grave, una automobilista 51enne che si trovava alla guida della sua Opel Mokka. Il tratto di corso Trieste in direzione di piazza Istria era stato chiuso per motivi di sicurezza e per consentire i rilievi scientifici, creando però problemi alla normale circolazione. Disagi si erano registrati anche per i mezzi pubblici. La notte tra il 5 e il 6 febbraio invece a farne le spese erano state due ragazze che si trovavano a bordo della loro automobile quando sono state colpite dalla caduta di un albero sulla via Aurelia. In quel caso era stato il forte vento a far crollare la pianta. Le due giovani erano state estratte dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco.

