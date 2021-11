Banda del sonnifero colpisce donna di 88 anni a Ostia

Ad Ostia si torna purtroppo a parlare della banda del sonnifero, un gruppo criminale che è solito agire somministrando sostanze sedativo-ipnotiche alle proprie vittime per poi derubarle. Una pratica che in passato aveva portato anche alla morte di un 80enne.

In questo caso ad entrare in azione sono state due donne, che hanno preso di mira una vedova di 88 anni residente ad Ostia, in via Diego Simonetti.

Spacciandosi per amiche del figlio della vittima (in altre occasioni si erano finte assistenti sociali) le due hanno intercettato la signora vicino alla sua abitazione, probabilmente dopo averla pedinata da giorni. Raccontandole di essere venute a trovarla su sollecitazione del figlio, le criminali sono riuscite facilmente a farsi aprire le porte di casa. " Sì, signora, siamo amiche di suo figlio, è contenta? Siamo qui perché lui ha detto di venirla a trovare ", avrebbero dichiarato le due, come riferito dagli inquirenti e riportato da Il Messaggero.

Caduta nell'inganno l'88enne ha invitato entrambe ad entrare in casa, felice di avere delle ospiti. Dopo essersi introdotte all'interno dell'abitazione è scattato il piano criminale: " Signora, ha sete? Vuole un bicchiere d'acqua? ". Una delle malintenzionate ha porto all'anziana donna un bicchiere con dell'acqua nel quale era stato aggiunto un potente narcotico.

Senza sospettare di nulla l'88enne ha bevuto e pochi attimi dopo si è ritrovata a terra, distesa sul pavimento. Libere di agire le due complici hanno messo a soqquadro la casa, in cerca di denaro e oggetti preziosi. Quando la vittima si è svegliata ha faticato a comprendere l'entità di quanto accaduto. Solo in un secondo momento, dopo aver ammesso anche con se stessa di essere stata vittima di un raggiro, ha deciso di denunciare il fatto.

Un condomino del palazzo in cui vive la vittima è stato contattato dall'anziana e ha provveduto a chiamare immediatamente il 112, attivando gli agenti del commissariato di Ostia. La polizia scientifica si è già occupata di effettuare un sopralluogo. Le criminali hanno sapientemente cancellato le proprie tracce: neppure un'impronta è stata trovata. Si attendono le immagini estrapolate dalle videocamere presenti nella zona.

Nessuna grave conseguenza per l'anziana signora, che fortunatamente non ha riportato danni. L'anziana è seguita dal personale sanitario dell'ospedale locale.