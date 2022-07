Supercar, murale e musica neomelodica: il funerale show del giovane morto a 300 km/h

Le supercar di lusso hanno "sgasato nel cuore della notte" sotto una pioggia di fuochi d'artificio nella periferia di Roma. Dall'esterno, tutto questo, poteva sembrare una festa sopra le righe per qualche ricorrenza ma, in realtà, si tratta dei funerali di Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne morto sul colpo schiantandosi sul Grande raccordo anulare a bordo della sua Audi R8, spinta fino a una velocità di 300 km/h. Una morte in diretta per il giovane, che si è fatto riprendere da un amico che viaggiava al suo fianco mentre si cimentava in uno slalom tra le auto,mettendo in pericolo la sua vita, quella di chi era con lui e degli altri automobilisti.

Quella di Nicholas Orsus Brischetto è stata una morte social, il video della sua morte è stato condiviso online poche ore dopo, e lo sono stati anche i funerali, ripreso congli smartphone con tanto di musica neomelodica ad accompagnare le immagini delle supercar e delle bottiglie di spumante stappate durante la celebrazione. Lusso ostentato, così com'è tradizione per la cultura sinti alla quale apparteneva il 22enne. La sua bara è bianca, con vistose maniglie d'oro, ed è stata trasportata da un carro funebre extralusso, anch'esso bianc, fino alla basilica di sal Lorenzo al Verano di Roma, dove si è svolta la cerimonia religiosa. Nel piazzale, all'arrivo del feretro, sono stati liberati palloncini bianchi e azzurri insieme alle colombe mentre in sottofondo è stata fatta risuonare I will survive di Gloria Gaynor.

Nel quartiere popolare in cui viveva Nicholas Orsus Brischetto è stato anche realizzato un enorme murale sulla facciata di un edificio, il tutto in poche ore. Nel disegno, si vede un ritratto del giovane affiancato all'immagine dell'auto sulla quale è andato a schiantarsi sul Grande raccordo anulare di Roma. Per rendere omaggio al disegno, prima di "sgasare" sulle strade, le supercar si sono schierate in onore del giovane, acclamato quasi come un eroe. Musica a tutto volume e uno spettacolo pirotecnico, con fumogeni ed esibizione automobilistica, hanno poi accompagnato la grande festa notturna, che si è protratta fino a tarda notte. Molti i video comparsi sui social, molti dei quali diventati virali