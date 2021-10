Suppletive di Roma, Palamara si ferma al 5%: "L'inizio di un percorso"

È il candidato del Partito democratico Andrea Casu a trovarsi in posizione di vantaggio nelle per le suppletive di Roma con 44,25% voti, superando di 8 punti percentuali il candidato del centrodestra Pasquale Calzetta, arrivato al 36,87 %. Fermo al 5,83 %, invece, l'ex magistrato finito agli onori della cronaca per lo scandalo procure Luca Palamara. " Oggi, dando seguito al mio percorso, intendo dare una continuità al mio racconto. Voglio rilanciare il mio impegno e, senza coinvolgere gli altri, come cittadino libero decido di candidarmi per dare ancora più forza al mio racconto ", aveva dichiarato lo scorso mese di agosto. E ancora: " Presento il mio simbolo come cittadino parlando e rappresentando le istanze del popolo e dei cittadini e confrontandomi con un territorio, quello di Roma Primavalle, che rievoca i miei primi passi di giovane ragazzo a livello sportivo e ripartire dal basso per rispondere alle istanze della collettività ". Quest'oggi, visto il risultato, Palamara ha comunque parlato di una base di partenza.

Casu in vantaggio

Il candidato del centrosinistra Andrea Casu pare già avere la vittoria in tasca, con 151 sezioni scrutinate sono su 219. A votare, stando ai dati riferiti dal Viminale, il 44% degli aventi diritto. " Un dato di ottimo auspicio verso il secondo turno ", è stato il commento del candidato sindaco Roberto Gualtieri, come riportato da FanPage.

Al momento, l'ex segretario del Partito democratico di Roma ha ottenuto il 44,25% voti, mentre il suo avversario del centrodestra Pasquale Calzetta è attestato al 36,87 %. A spingere per la candidatura di Casu fu il segretario dem Enrico Letta.

Le parole di Palamara