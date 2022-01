La telefonata choc: "Ho la lingua tagliata, la parte mancante è in frigo"

Nella tarda notte di oggi, un uomo con la lingua tagliata è stato soccorso in strada a Roma. Il ferito, un quarantenne di nazionalità di belga in vacanza nella Capitale per qualche giorno, è stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. La parte mancante della lingua è stata ritrovata su un ripiano del frigobar all'interno del bed & breakfast dove alloggiava.

La telefonata choc

Non sono ancora noti i dettagli della macabra vicenda. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, l'uomo avrebbe allertato il 112 sostenendo di avere una lacerazione profonda alla lingua. " Ho la lingua tagliata e una parte sta nel frigo bar del bed and breakfast dove sto alloggiando ", sarebbero state le sue parole. I carabinieri hanno allertato immediatamente i sanitari del 118 affinché accorressero sul luogo della segnalazione, in via Orti d'Alibert, in zona Trastevere. Dopo aver ricevuto le prime cure in strada, il ferito è stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico.

"La parte mancante della lingua è nel frigobar"

La parte mancante della lingua è stata ritrovata nel frigobar della camera d'albergo dove alloggiava lo straniero, un bed and breakfast nel cuore della Capitale. È stato proprio il ferito, un cittadino belga, a indicare il luogo del ritrovamento. Nella stanza era presente un'amica del 40enne, anche lei di nazionalità belga. Ascoltati sui fatti, i due avrebbero fornito versioni discordanti. Al momento, non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.