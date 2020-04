Torre Maura, sassi contro il centro migranti con due positivi al Covid

Tensioni ieri al centro di prima accoglienza Paolo Savi, a Torre Maura, che ospita una sessantina di migranti. Nei giorni scorsi due di loro sono risultati positivi al Covid-19 e tra i residenti della zona, la stessa dove esattamente un anno fa si scatenò una vera e propria rivolta contro l’arrivo di alcune famiglie rom in emergenza abitativa, è scoppiata la psicosi.

Chi abita davanti al centro di accoglienza accusa gli ospiti di non rispettare l’isolamento imposto dalla Asl e dalla cooperativa che gestisce la struttura. "Ieri alcuni residenti hanno visto uno degli ospiti scavalcare la recinzione e dai balconi gli hanno urlato di tornare dentro" , racconta al Giornale.it Emanuele Licopodio, presidente del Comitato Popolare Roma Est. "La persona che stava uscendo gli ha risposto male – prosegue la ricostruzione - è iniziata una lite e le persone hanno iniziato a lanciare pietre e altri oggetti in direzione del centro d’accoglienza dalle loro case" .

"In teoria dovrebbero restare all’interno – sottolinea l’attivista – ma in pratica fanno come gli pare". "Perché io devo stare dentro e loro possono uscire?" , si domanda una signora in un filmato girato dai residenti qualche minuto dopo il diverbio, mentre inquadra gli agenti della Polizia Locale e delle forze dell’ordine intervenute per placare gli animi. La cooperativa Medihospes, che gestisce il centro, fa sapere che per scoraggiare ulteriori uscite, come quella che ieri è stata motivo di scontro tra gli ospiti e gli abitanti della zona, è stata alzata la recinzione perimetrale che circonda l’edificio e chiesta la sorveglianza dei vigili 24 ore su 24.

I due stranieri risultati positivi al coronavirus sono ricoverati al Policlinico Umberto I e all’ospedale Tor Vergata. I compagni di stanza che hanno avuto contatti diretti con loro sono stati messi in quarantena e trasferiti in altre strutture. Gli ospiti che sono rimasti nel centro di via Paolo Savi e il personale sono stati sottoposti ai test e si trovano in regime di sorveglianza sanitaria. I primi risultati dei tamponi sono tutti negativi, comunicano dalla cooperativa. Gli altri arriveranno nei prossimi giorni.

"Gli ospiti non sono in carcere, possono entrare e uscire nei limiti previsti dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, poi c’è qualcuno che strumentalizza queste uscite per altri motivi" , spiega uno dei responsabili del centro raggiunto al telefono dal Giornale.it. "Le proteste sono durate cinque minuti e stamattina la situazione si è tranquillizzata, per il resto stiamo seguendo alla lettera i protocolli dell’azienda e della Asl" , fanno sapere dal centro di prima accoglienza, chiarendo come gli operatori abbiano cercato di mediare con i migranti accolti nella struttura, "spiegando che si tratta di un momento particolare" e chiedendo loro di "avere un po’ di pazienza in più" viste le circostanze .