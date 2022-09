Mazze e manganelli: violenta rissa tra due famiglie di romeni al supermercato

Violenta rissa tra romeni di famiglie rivali a Ladispoli. Quattro feriti gravi sono stati trasportati in ospedale e uno di questi sarebbe in coma farmacologico e dovrebbe subire un delicato intervento chirurgico nelle prossime ore. Due sono stati portati all'Aurelia Hospital, uno all'ospedale Sant'Eugenio e l’ultimo, ritenuto il più grave, al policlinico Gemelli di Roma. Questo è il bilancio di una violenta rissa che è avvenuta nella serata di ieri, sabato 10 settembre, a Ladispoli, centro del litorale romano. Il fatto è avvenuto verso le 20.30 all’interno di un parcheggio di un supermercato in via Glasgow. Tre uomini avrebbero aggredito due persone ferendole in modo grave, e tutti, vittime e carnefici, sono cittadini romeni. I protagonisti della rissa si sarebbero affrontati picchiandosi con delle mazze e un martello.

Si sono affrontate due famiglie di romeni

Da quanto emerso finora sembra che siano state utilizzate mazze, manganelli e martelli. Sono in tutto cinque gli uomini che si sono affrontati nel parcheggio del supermercato, davanti ai clienti che hanno assistito alla violenta rissa da parte di due nuclei familiari stranieri. Alla fine i feriti sarebbero stati quattro, dei quali uno, il 43enne, in modo grave. Si tratterebbe infatti dell’uomo ricoverato in coma farmacologico al policlinico Gemelli di Roma. Per lui la prognosi resta al momento riservata. Uno degli aggressori lo avrebbe colpito con un martello alla testa. I protagonisti della rissa, tutti residenti a Ladispoli, sembra si fossero dati appuntamento nel parcheggio per chiarire alcune divergenze.

Dalle parole ai fatti

Dalle parole sarebbero però passati in breve tempo ai fatti. Come riportato da RomaToday, sono state decine le chiamate d'intervento giunte al 112. Quando i poliziotti del commissariato di Ladispoli e i carabinieri della compagnia di Civitavecchia sono arrivati sul luogo hanno trovato quattro cittadini romeni feriti. Questi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 che ne hanno trasportati due all'Aurelia Hospital, uno all'ospedale Sant'Eugenio e l’ultimo, colui che è stato ritenuto il più grave, al policlinico Gemelli. Il 43enne dovrà probabilmente essere sottoposto a una delicata operazione chirurgica presso il nosocomio romano di via della Pineta Sacchetti. Gli investigatori dovranno adesso cercare di ricostruire cosa sia avvenuto e soprattutto i motivi che hanno portato alla violenta rissa tra le due famiglie. Intanto però sono state denunciate per rissa tutte le persone coinvolte. Si tratta di romeni di 31, 32, 37 e 43 anni, tra i quali ci sarebbero tre fratelli.

