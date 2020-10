Sgarbi e quel sondaggio per la "presa" di Roma: "Sfido Bertolaso e Calenda"

Vittorio Sgarbi sindaco di Roma? Sembra che sia ben più di un'ipotesi. Il critico d'arte fa sul serio e ha deciso di iniziare a testare le preferenze dei cittadini della capitale. Non sarebbe certo la prima esperienza per lui, che attualmente è prio cittadino di Sutri, un piccolo centro abitato della provincia di Viterbo. Certo, Roma è ben altra cosa ma Vittorio Sgarbi sembra deciso a concorrere e sta già iniziando a sondare il terreno per capire quali possono essere i reali ma4rgini di riuscita per questa impresa. " Ho commissionato un sondaggio a Mannheimer, me lo darà tra una settimana ", ha dichiarato in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Riformista.

Il suo obiettivo è quello di sondare " il consenso di Guido Bertolaso, il mio, quello di Virginia Raggi e di Carlo Calenda, così sapremo da subito chi ha davvero chance. Io penso di stare, da solo, sopra al 20% ". Com'è abituato a fare ormai da molti anni, Vittorio Sgarbi non si nasconde dietro un dito e sembra abbastanza ottimista sulle sue possibilità di elezione. Sta già lavorando al suo manifesto elettorale come battitore libero e questo potrebbe rappresentare un ostacolo alla sua corsa all'ufficio del primo cittadino di Roma. Ma Sgarbi non demorde e ha grandi idee per far risorgere Roma dalle sue ceneri, ridandole il lustro e la grandezza che merita.

I grandi partiti non hanno ancora scelto i loro candidati e lo scacchiere dev'essere ancora definito. Il centrodestra sta cercando il suo candidato, così come il Partito democratico, che però potrebbe allearsi con il Movimeno 5 Stelle per appoggiare la ricandidatura di Virginia Raggi. Vittorio Sgarbi, però, si sta muovendo e nei giorni scorsi avrebbe parlato con Giorgia Meloni. " Il mio nome è quello del candidato ideale in fase-Covid: questa sarà una campagna tutta mediatica, molto più televisiva che territoriale. E io in tv non ho rivali. Ma voglio andare anche nei quartieri, in periferia e semi-periferie. Dove comunque quando giro mi riconoscono tutti. Non so se Raggi o Calenda lì hanno la mia stessa accoglienza ", ha affermato con sicurezza il critico d'arte.