"Romanzo italiano". Due grandi fotografi vanno a nozze

La fotografia di matrimonio è un genere sottovalutato, vittima del pregiudizio, che veniva ascritto tra le produzioni di onesti professionisti, mai di grandi maestri dell'obiettivo. Alla fine degli anni Ottanta, però, il reportage entrò tra le pieghe dei vestiti da sposa, per riscriverne le regole.

Lo stile giornalistico usato per raccontare una cerimonia, spesso declinato in bianco e nero, ne ha valorizzato i contenuti trattandola come si farebbe con una narrazione di cronaca, ma con più cura e meno staticità, un metodo molto distante dalle scialbe immagini in posa della coppia o dei parenti, replicate in serie come stereotipo senza anima di ogni evento nuziale e spesso imposte dagli stessi sposi.

Con questo intento e per questa ragione, due reporter del calibro di Francesco Cito e Franco Carlisi si sono dedicati alla wedding photography e sono ora protagonisti di una mostra itinerante che fa tappa a Brescia. Si intitola «Romanzo Italiano» aperta fino al 19 gennaio 2025 al MO.CA. Centro per le nuove culture del Palazzo Martinengo Colleoni, con il patrocinio del Comune di Brescia e la curatela di Giusy Tigano, organizzata da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group.

Raduna 120 fotografie in bianco e nero dei due fotografi, come in un articolato album fatto di emozioni e interscambi continui che alternano toni poetici, indagatori, ironici, indagine sociologica e storytelling. Si sono impegnati a narrare la storia che lega e legherà (si spera) i due protagonisti, le famiglie e gli amici che li accompagnano, fra trepidazioni, smorfie, balli e processioni, e tante aspettative fermate in clic che diventeranno componimenti artistici congelati per sempre.

Sia Carlisi che Cito, due visionari di grande esperienza, ne sentono la responsabilità, e fermano fotogrammi profondi e originali, senza retorica, distillando l'essenza di ogni relazione: i sentimenti. Stupore, attesa, gioia, romanticismo, passione, tutto si mescola in armonia dipanandosi dalla coppia e riflettendosi negli sguardi di chi sta loro intorno, come nel rito vero. La chiesa, il padre della sposa, l'auto che la porta, l'abito, le damigelle, tutto è filtrato dallo sguardo di questi fotogiornalisti abituati a raccontare i fatti del mondo e della gente.

Francesco Cito, pluripremiato corrispondente di guerra per importanti testate italiane e straniere, esperto di Medio Oriente e mafie, porta un'antologia dal suo progetto «Matrimoni Napoletani», che gli fece vincere il 3° posto della categoria «Day in the life» del prestigioso World Press Photo nel 1995.

Franco Carlisi, autore siciliano dall'impronta umanista che dal 2006 è anche editore della rivista «Gente di fotografia», espone una selezione del più ampio lavoro «Il valzer di un giorno», il cui libro vanta una prefazione di Andrea Camilleri e vinse il Premio Bastianelli 2011.

Nel titolo l'essenza del loro osservare: un romanzo italiano, ambientato nel nostro Sud che entrambi ben conoscono e ce ne restituiscono un affresco carnale, quasi cinematografico, con voci protagoniste e fuori campo, concepito con grande vividezza e intensità. Due sguardi autoriali per un'esposizione che vale la pena visitare, anche e soprattutto per chi non crede nel matrimonio.

Ingresso libero. Info: www.eventoromanzoitaliano.it