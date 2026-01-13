"Rooms", il posto migliore per sparire (fra luce e opere d'arte)

Si potrà visitare da domani a domenica "Rooms, il posto migliore per sparire", la mostra immersiva allestita allo Slap, Spazio Lambrate per le Arti Performative (viale delle Rimembranze). L'esposizione ospita le opere degli artisti Angelo ed Eva Luna Thomann e Laura Maddalena Gerosa. I biglietti sono disponibili su liveticket.it

Ogni sala dello spazio è trasformata in un'opera sensoriale di luce, suono e arti visive. Sono gli ambienti stessi che interagiscono con le opere e con il pubblico e che invitano i visitatori allontanarsi dalla realtà esterna per perdersi e ritrovarsi in una dimensione poetica. Tutte le opere sono realizzate artigianalmente: una scelta estetica, ma anche etica e politica pensata per valorizzare il lavoro umano e metterlo al centro. L'esposizione nasce per presentare tre opere concepite dai fratelli Angelo ed Eva Luna Thomann nel corso della loro residenza artistica a Lambrate, e una nuova opera dell'artista visiva Laura Maddalena Gerosa. La rassegna nasce dalla ricerca dei fratelli Thomann sulla luce come materia viva, che scava, costruisce e trasforma lo spazio in architettura e gioco percettivo. L'opera di Gerosa aggiunge una dimensione archetipale, evocando linee, cerchi e forme universali che parlano all'inconscio collettivo e costruiscono spazi che trascendono la percezione ordinaria.

Lo Spazio Slap nasce come un laboratorio creativo aperto nel cuore del quartiere Lambrate che, con un ricco programma di residenze artistiche, percorsi formativi ed eventi dal vivo, offre a performer e a creativi un luogo dove sviluppare i propri progetti in piena libertà.

Nato in una casa costruita nel 1918 da Giuseppe Gerosa, Slap ha trovato nuova vita nel 2013 grazie all'intuizione di Laura Maddalena Gerosa, nipote del fondatore, e nel 2023 ha consolidato la propria identità con l'arrivo di Massimiliano Balduzzi come direttore artistico.