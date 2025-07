Rubano portafoglio a turista che le scopre, borseggiatrici in cella

Per lei passare in treno da Milano con la figlia per raggiungere un'altra località purtroppo non è stato indolore. Una turista straniera arrivata venerdì pomeriggio alla stazione Centrale è stata infatti derubata del portafoglio contenente contanti e carte di credito da due donne (le "solite" borseggiatrici) mentre era in ascensore. Se n'è accorta, le ha colte in flagranza e ha cominciato a discutere animatamente con le ladre accusandole del furto, mentre loro continuavano a nicchiare. La lite ha attirato l'attenzione degli agenti della Polfer che, dopo aver invitato la donna e la sua bambina nei loro uffici per sporgere denuncia, ha anche arrestato le borseggiatrici, una bosniaca di 23 anni e l'amica croata 28enne. Nel frattempo i poliziotti sono riusciti anche a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla alla turista.

Visionando le immagini immortalate dagli impianti di videosorveglianza nell'ascensore, il personale della Polfer ha potuto vedere come le due ladre, dopo essersi posizionate dinanzi alle turiste, con mossa fulminea avevano aperto e rubato dalla borsa della donna il portafoglio, per poi nasconderlo velocemente in una giacca e, una volta scoperte, avevano quindi finto di non aver fatto nulla.

Dopo una serie di altri accertamenti è emerso inoltre che entrambe le borseggiatrici avevano parecchi precedenti per reati contro il patrimonio.

In particolare la croata non aveva ottemperato alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno nel comune di Milano, motivo per il quale, dopo l'arresto, è stata anche denunciata a piede libero.

Anche a carico della bosniaca c'era un provvedimento di sospensione degli arresti domiciliari a cui era sottoposta, a seguito dell'ordinanza di differimento dell'esecuzione della pena per un anno.