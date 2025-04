La Russa al Salone: "Vince il Made in Italy". E oggi i padiglioni aprono al grande pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

L'annuncio dei dazi contro i prodotti europei lanciato da Donald Trump alla vigilia del Salone del Mobile ha oscurato l'entusiasmo delle oltre 2mila aziende, europee ed estere, alla fiera di Rho Pero. Così non solo è saltata la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per ieri, ma anche la sua presenza alla cerimonia del taglio del nastro: la premier è rimasta a Roma per incontrare i rappresentanti del mondo produttivo e preparare le contro mosse da presentare in Europa e la visita istituzionale a Washington di giovedì prossimo. Un appuntamento che l'opposizione finge di non conoscere parlando di «fuga» della premier dagli imprenditori dell'arredamento.

Ieri si sono alternati nei 148 stand distribuiti su oltre 169mila metri quadrati di superficie la segretaria del Pd Elly Schlein andata ad «ascoltare le voci delle imprese di una filiera che vale più di 50 miliardi», il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Fi) che ha ribadito che Meloni «sta lavorando e lavorerà fino al giorno dell'incontro con il presidente Usa per cercare delle soluzioni da proporre al tavolo».

Accompagnato dalla presidente del Salone del Mobile Maria Porro e dal presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin, il presidente del Senato Ignazio La Russa in visita in segno «di promozione delle imprese italiane e dell'affermazione della qualità del Made in Italy».

Mentre ieri gli studenti, italiani e stranieri, hanno potuto varcare i tornelli sotto le vele di Fuksas, oggi e domani sarà il turno del grande pubblico. Protagonista della 63esima edizione la Biennale Euroluce, con oltre 300 brand da 25 Paesi, che ha ospitato il primo Forum Internazionale della Luce articolato in due giorni di masterclass e tavole rotonde.

Nei padiglioni, disposti secondo il nuovo layout a maglia ad anello, si potranno scoprire i suontuosi arredi di «Villa Heritage» di Pierre Yves Rochon, mentre è sold out l'installazione immersiva di Paolo Sorrentino «La dolce attesa».

Oggi alle 12.30 Finarte lancerà l'asta on line di «Love design» per sostenere la ricerca sul cancro di Fondazione Airc.