Sala ad Atene per la Fiamma: "Da gennaio le bandiere"

La Fiamma olimpica accesa il 26 novembre a Olimpia atterrerà domani intorno alle 17 all'aeroporto di Roma Fiumicino con un volo Ita Airways. A bordo, anche il sindaco Beppe Sala che partirà oggi pomeriggio con la delegazione per raggiungere Atene. E l'ultima frazione del viaggio greco della fiaccola hi tech (progettata dall'architetto Carlo Ratti) avrà come protagonisti oggi la campionessa di tennis Jasmine Paolini e il campione Olimpico di ciclismo Filippo Ganna. Saranno i tedofori dell'ultima tratta e accompagneranno la fiamma in volo verso l'Italia. Spunterà" dal volo Ita in mano a Paolini, al posto della tradizionale racchetta e approderà sempre domani alle 18 al Palazzo del Quirinale. Venerdì, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, la cerimonia di accensione del braciere nella piazza del Quirinale, con la presidente del Cio Kirsty Coventry, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e del Coni Luciano Buonfiglio. Sabato alle 9 e 30, dallo Stadio dei Marmi a Roma, la partenza ufficiale del viaggio che in sessanta giorni e attraverso le venti regioni - 12mila km in tutto - porterà la fiaccola fino allo stadio di San Siro a Milano il 6 febbraio per la cerimonia di apertura. Alla lista dei tedofori vip già annunciati si è aggiunto ieri un peso da novanta, Zlatan Ibrahimovic.

"Manca poco. Ad Atene e poi a Roma sarà senz'altro un bel momento, intanto si va avanti nella preparazione - ha sottolineato ieri Sala -. Adesso viviamo il Natale, poi al ritorno dalle vacanze lavoreremo sull'imbandieramento di Milano. Abbiamo già programmato tutto". A dire il vero il vicepremier della Lega Matteo Salvini nelle scorse settimane l'aveva bacchettato, "chi sbarca a Linate o Malpensa non si accorge che a febbraio ci sono le Olimpiadi, i sindaci delle città che ospitano l'evento devono fare più comunicazione". Messaggio diretto in primis a Sala. Tant'è, la scorsa settimana la giunta ha approvato gli indirizzi per realizzare in città il "Look of the Games", è previsto un boulevard con i simboli dei Giochi e spazi ed eventi allestiti dagli sponsor che parte dalla stazione Centrale, attraversa le piazze del centro, un "polo" olimpico con la maggiore affluenza in città sarà la zona del parco Sempione, con il braciere all'Arco della Pace, Casa Italia in Triennale, l'area degli sponsor in piazza del Cannone, i Dazi ospiteranno la "Clubhouse26" con cene gourmet, eventi e feste organizzate da On Location. La giunta Sala ha approvato anche un corposo acquisto di vernici, solventi e prodotti antigraffiti "per il mantenimento del decoro urbano" e per cancellare scritte e tag dai new jersey sparsi in città. E i soliti movimenti antagonisti si preparano a mettere in scena manifestazioni e azioni di disturbo: sabato scorso in Statale si è riunita l'assemblea del Comitato Insostenibili Olimpiadi per programmare la "contestazione dell'ennesimo grande evento che sarà un volano per trasformare ancora di più Milano in un luogo turistificato e dai prezzi inaccessibili".

Da oggi infine sul sito ufficiale di Milano Cortina riaprono le vendite per la finale di

hockey su ghiaccio maschile e per la cerimonia a San Siro in Categoria D, la più conveniente. Dalle 10 sarà attiva per 24 ore anche la "Flash price promo" con sconto del 20% su tutti i biglietti delle Paralimpiadi invernali.